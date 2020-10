Divieto di ogni forma di festeggiamento sul territorio comunale di Sorrento, in occasione dei festeggiamenti nella ricorrenza di Halloween.







È quanto stabilito dall’ordinanza firmata oggi dal sindaco Massimo Coppola.







Il provvedimento, adottato nell’ambito delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, prevede “il divieto di qualsiasi forma di festeggiamento, per l’intera giornata del 31 ottobre 2020, della ricorrenza di Halloween, sia in spazi all’aperto, sia in pubblici esercizi, quali ad esempio, supermercati, esercizi commerciali, alberghi e altre strutture ricettive”.