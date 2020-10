Numero record di tamponi in Campania con quasi ventunomila, per la precisione 20.860, test processati, oltre duemila in più rispetto a ieri. Conseguenza naturale, matematica e logica, aumento anche dei positivi riscontrati, ben 3.669 i nuovi contagiati in regione.

Tra i nuovi positivi si rilevano 192 sintomatici, mentre 3.477 sono i positivi asintomatici.

Continua a crescere quindi il numero dei contagi e di conseguenza la necessità di ricoveri in ospedale. Cresce parallelamente la preoccupazione per la tenuta del sistema sanitario a Napoli e in tutta la regione a causa della carenza di medici e infermieri, a sua volta conseguenza di anni di commissariamento della Sanità regionale e di una risposta inadeguata da parte di Governo e Protezione Civile alle richieste del governatore De Luca. Mancanza di operatori sanitari aggravata anche dal fatto che lo stesso personale ospedaliero è esposto al rischio di contagiarsi, come accaduto nelle ultime ore a Boscotrecase con il numero del personale del San’Anna e SS. Maria della neve falcidiato dal virus.







Il rapporto tra nuovi positivi e i tamponi esaminati ritorna sui valori di due giorni fa dopo il lievissimo calo registrato ieri, e sostanzialmente resta invariata da alcuni giorni. Oggi la percentuale è del 17,58% , ieri era al 17,08, mntre due giorni fa si era fermata al 17,49%.

Ancora decessi segnalati nel report quotidiano: sono 14 le vittime, non tutte relative alla giornata di ieri, ma riferibili ai giorni dal 26 e 30 ottobre. Dall’inizio del mese di ottobre si contano purtroppo 243 decessi, mentre complessivamente, dall’inizio della crisi epidemica, sale a 673 il numero delle vittime.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 55.740. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica arrivano a 958.834 in totale.

I guariti che oggi sono 275, mentre il totale in Campania sale a 11.337 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania diventano 1.403 , con un incremento di altri 18 casi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 168 degenti, 7 in più rispetto a ieri.

Il numero delle persone attualmente positive, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 43.730, con un aumento di altri 3.380 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 42.159, con altre 3.355 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Mercoledì 21 ottobre – 12,84% – 1.541 contagiati

Giovedì 22 ottobre – 14,42% – 2.280 contagiati

Venerdì 23 ottobre – 13,71% – 1.718 contagiati

Sabato 24 ottobre – 15,32% – 2.590 contagiati

Domenica 25 ottobre – 17,12% – 1.981 contagiati

Lunedì 26 ottobre – 18,68% – 2.761 contagiati

Martedì 27 ottobre – 16,14% – 2.427 contagiati

Mercoledì 28 ottobre – 17,49% – 3.103 contagiati

Giovedì 29 ottobre – 17,08% – 3.186 contagiati

Venerdì 30 ottobre – 17,58% – 3.669 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 36.481 (+2.353)

– Provincia di Salerno : 5.755 (+439)

– Provincia di Avellino : 2.854 (+121)

– Provincia di Caserta : 9.553 (+737)

– Provincia di Benevento : 1.056 (+64) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia, sono 31.758, secondo il bollettino del ministero della Salute; l’incremento delle vittime è di 297 in 24 ore.

E’ pari al 14,7% il rapporto fra casi positivi e tamponi, calcolato sulla base dei dati epidemiologici diffusi il 31 ottobre dal ministero della Salute. E’ il valore massimo finora registarto in questa seconda ondata della pandemia di Covid-19.

Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 97 persone più di ieri. In lieve calo l’andamento dei ricoveri con sintomi a + 972 per un totale di 17.966. Sono invece 331.577 le persone in isolamento. Il numero più alto di casi si registra in Lombardia (+8.919), Campania (+ 3.669) e Piemonte (+2.887).

Da segnalare il nuovo record di tamponi processati in Italia: 215.886 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 215.085, cifra che giù rappresentava il numero più alto da inizio pandemia.









