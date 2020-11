L’avv. Erich Grimaldi e la collega Valentina Piraino, i quali stanno assistendo decine di medici di base e specialisti contro la decisione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e il Ministero della Salute di sospendere la somministrazione dell’idrossiclorochina per il trattamento del Covid-19 al di fuori di studi clinici, saranno in udienza presso il Tar del Lazio il prossimo 10 novembre.





Il ricorso al TAR per ottenere la riabilitazione della sperimentazione dell’idrossiclorochina, come spiega l’avvocato Erich Grimaldi del foro di Napoli arriva “dopo il rigetto della prima istanza”, infatti la situazione “ha assunto una piega politica che non dovrebbe sussistere, dovendo garantire ai medici dei territori la possibilità di curare i loro pazienti”. Il legale spiega che “ai medici che già durante la prima ondata hanno trattato con successo i pazienti utilizzando vari protocolli farmacologici, arrivano continuamente richieste da parte di persone che hanno acquistato i farmaci autonomamente prima del divieto” inoltre che, “senza un protocollo chiaro e certificato, rischiano imprudenti automedicazioni”.

Il Tar del Lazio dunque, come ricorda l’avvocato “è stato investito per la seconda volta in pochi mesi di un’altra istanza cautelare per l’utilizzo dell’idrossiclorochina nelle terapie domiciliari Covid”.





Abbiamo parlato dell’idrossiclorochina in uno dei nostri articoli di luglio dove riportavamo, tra le altre cose, la lettera scritta al ‘Corriere della Sera’ da uno degli anziani che chiedevano l’utilizzo del ‘Plaquenil‘ denunciando il fatto che gli era “sempre stato prescritto dal medico di base” e che non aveva “mai avuto problemi di approvvigionamento”. Anche Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile italiana, dopo essere stato dimesso disse che la clorochina “ha un problema enorme…costa troppo poco. Anzi non costa nulla”.

Ma anche un medico, primario di oncologia a Piacenza, il dott. Luigi Cavanna, ha sostenuto in uno dei suoi ultimi messaggi che “l’OMS ha vietato idrossiclorochina sulla base di uno studio considerato non veritiero e poi ritirato”, che però la Cina aveva “inserito la clorochina nelle sue linee guida”. Cavanna che era stato intervistato dalla ‘Verità’ questa estate, aveva chiarito e lo ha ribadito in un recentissimo messaggio a Burioni, che la clorochina “ha 2 grossi difetti: una confezione da 4-6 euro é sufficiente a curare 2 pazienti”.