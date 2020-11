Sempre più tamponi processati in Campania oggi sono riportati i risultati di 21.785 in riferimento alla giornata di ieri, sabato 3 ottobre. Aumento di conseguenza anche i positivi riscontrati, che oggi segnano un altro picco con 3.860 in regione.

Tra i nuovi positivi si rilevano 174 sintomatici, mentre 3.686 sono i positivi asintomatici. Il nuovo contagio negli ultimi 10 giorni ha prodotto 27.384 nuovi positivi: la Campania è ora al terzo posto per numero di contagi dall’inizio dell’epidemia, scavalcando il Veneto. A guidare questa triste classifica restano la Lombardia con 204.351 e il Piemonte con 72.660.





Il rapporto tra nuovi positivi e i tamponi esaminati resta ancora, praticamente, invariata da alcuni giorni. Oggi la percentuale è del 17,71%, ieri era al 17,58.

Intanto in Campania, sul fronte del personale sanitario, si cercano rinforzi anche tra i medici e gli infermieri andati in pensione. L’Asl 1 Napoli Centro ha lanciato un appello per la ripresa del servizio in via straordinaria. Sempre per alleggerire la pressione sui nosocomi campani, nelle Aziende Ospedaliere i Direttori lavorano per riconvertire al Covid posti nei reparti ordinari: stando al ​Report su base regionale diffuso dall’Unità di crisi, su 580 posti letto di Terapia intensiva complessivi, 170 sono occupati e 227 sono attuabili. Per le degenze, sono attivabili 1.500 posti, a fronte di 1.416 occupati. La riserva in questo caso è di 84.

Tre le vittime nel report giornaliero, anche oggi non tutte relative alla giornata di ieri, ma riferibili ai giorni dal 28 e 31 ottobre. Dall’inizio del mese di ottobre si contano purtroppo 246 decessi, mentre complessivamente, dall’inizio della crisi epidemica, sale a 673 il numero delle vittime.

I numeri rendono difficile evitare ulteriormente decisioni drastiche. Il Governo si prepara ad assumere misure straordinarie.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 59.600. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica arrivano a 980.619 in totale.

Registrati oggi un gran numero di guariti ben 409, è questo uno dei pochi dati veramente positivi, mentre il totale di chi ha sconfitto la mattia, in Campania, sale a 11.746 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania diventano 1.416, con un incremento di altri 13 casi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 170 degenti, 2 in più rispetto a ieri.

Il numero delle persone attualmente positive, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 47.178, con un aumento di altri 3.448 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 45.592, con altre 3.433 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 22 ottobre – 14,42% – 2.280 contagiati

Venerdì 23 ottobre – 13,71% – 1.718 contagiati

Sabato 24 ottobre – 15,32% – 2.590 contagiati

Domenica 25 ottobre – 17,12% – 1.981 contagiati

Lunedì 26 ottobre – 18,68% – 2.761 contagiati

Martedì 27 ottobre – 16,14% – 2.427 contagiati

Mercoledì 28 ottobre – 17,49% – 3.103 contagiati

Giovedì 29 ottobre – 17,08% – 3.186 contagiati

Venerdì 30 ottobre – 17,58% – 3.669 contagiati

Sabato 31 ottobre – 17,71% – 3.860 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 38.912 (+2.431)

– Provincia di Salerno : 6.251 (+496)

– Provincia di Avellino : 3.041 (+187)

– Provincia di Caserta : 10.127 (+574)

– Provincia di Benevento : 1.056 Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

Diminuiscono i contagi per Covid in Italia, sono 29.907 (ieri 31.758), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma a fronte di oltre 30 mila tamponi in meno (183.457 contro i 215.886 di ieri); l’incremento delle vittime è di 208 in 24 ore, anch’esse in calo (ieri 297).

Gli attualmente positivi sono 378.129 (+26.743 in 24 ore), i guariti e dimessi 292.380 (+2.954). Le persone in isolamento domiciliare sono 357.288 (+25.711).

I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. Entrambi i dati sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri.









La regione con più casi è sempre la Lombardia, con 8.960 casi nuovi (ieri erano 7.339), seguita da Campania (3.186), Veneto (3.012), Toscana (2.765) e Piemonte (2.719). Nel Lazio sono 2246, mentre la regione italiana meno contagiata è la Basilicata (+95).

Nuovo massimo per il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è arrivata al 16,3%. Il precedente record si era registrato ieri al 14,7%.