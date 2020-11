E Vincenzo De Luca, in arte governatore della Campania, non perde tempo a fornire una risposta alla signora Arianna Montesano, 37enne consulente del lavoro di Napoli, quartiere Vomero.

Nei giorni scorsi il presidente De Luca aveva parlato della “mammina del latte al plutonio” ironizzando sul fatto che la professionista napoletana aveva dichiarato che “la sua bambina voleva tornare a scuola per imparare a scrivere” e che piangeva per la chiusura della sua scuola. De Luca aveva aggiunto che probabilmente si trattava dell’unica alunna italiana che voleva andare a scuola probabilmente perché “tirata su con il latte al plutonio”.

La signora Arianna, tirata così in causa, oggi ha rilasciato un’intervista agli organi di stampa ribadendo prima di tutto che a piangere fosse suo figlio, un maschietto di 5 anni alle prese con i primi giorni della scuola elementare, raccontando su come aveva saputo di essere stata al centro della diretta facebook di De Luca e continuando a chiedere la riapertura delle scuole come stanno facendo tanti genitori in Campania. Nel corso dell’intervista la signora ha confermato di aver votato proprio per De Luca, aggiungendo che oggi “si rimangerebbe la scheda elettorale”. Sempre nel corso dell’intervista poi la signora Arianna ha dichiarato che pur non essendo negazionisti, ma impauriti, “… a scuola le regole anti-Covid sono rispettate in pieno e sono sicure”. Ha poi aggiunto che il presidente della Regione, “… più che fare ironia dovrebbe darci delle risposte, trovare delle soluzioni come in tutto il mondo in cui lasciano le scuole aperte e trovano delle soluzioni”.

E le risposte non hanno tardato a giungere via social. De Luca più che rispondere ha pubblicato i dati epidemiologici del quartiere Vomero/Arenella in riferimento alla scuola, confermando che tutte le decisioni prese dall’Unità di Crisi si basano su dati scientifici.

I dati forniti fanno riferimento al periodo dal 24 settembre al 30 ottobre. In questo arco di tempo gli studenti positivi sono stati 191. Sono risultati positivi, nello stesso periodo, 50 docenti.

Per quel che riguarda gli studenti, i contagi sono così distribuiti: 35 tra infanzia ed elementari, 31 delle medie, 125 delle superiori

I docenti contagiati sono: 13 tra infanzia ed elementari, 7 alle medie, 30 alle superiori. Sono invece 11 i non docenti e 92 i contatti stretti risultati positivi.

Sono in tutto, quindi, 344 i contagiati in ambito scolastico e solo nel quartiere di residenza della signora Montesano.