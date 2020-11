I carabinieri della Stazione di Boscoreale, in collaborazione con il personale veterinario della ASL Na 3 sud, hanno individuato e sequestrato un canile abusivo, realizzato da un 31enne su un’area periferica del centro abitato, sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto ricadente nel Parco Nazionale del Vesuvio.





I militari hanno riscontrato la presenza di 11 cani di razza “american pitbull”, di diversa taglia, allevati in pessime condizioni igienico sanitarie e legati a delle catene all’interno di box improvvisati. A tutti erano state amputate le parti terminali delle orecchie, per fini di estetica. Il proprietario del terreno è stato denunciato per maltrattamento di animali ed abusivismo edilizio.





Oltre ai box ove erano custoditi gli animali, aveva realizzato 3 manufatti in cemento in assenza di titoli autorizzativi. Gli animali sono stati sequestrati e saranno affidati a strutture idonee.