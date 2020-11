Nel match del sesto turno del girone H di Serie D i costieri espugnano lo stadio ‘D’Angelo’ e ottengono la quinta vittoria in campionato rinforzando ancor di più la leadership in graduatoria. La prima parte di gara è caratterizzata dal dominio dei padroni di casa ma col risultato che non si sblocca e con Scarano che in diverse occasioni deve superarsi per evitare il gol del vantaggio. In apertura di match Casiello crossa per Croce che di testa manda alto. Dopo 10 minuti ancora l’esterno locale crossa in area, Scarano respinge fuori e Lucchese dalla distanza tira sopra la traversa. Al 30’ su azione da corner Avvantaggiato approfitta di un’uscita avventata dell’estremo difensore ospite e solo con la porta spalancata si divora il vantaggio.







Dopo due giri di orologio Croce si incunea in area ma Scarano respinge con un grande intervento. I pugliesi insistono ancora con un grande azione di Biason per Guadalupi che a botta sicura tira ma Scarano devia in angolo. Al 40’ gli ospiti reagiscono con Cunzi che sfrutta un errore difensivo di Kanoute ma spara alto sopra la traversa. Prima dell’intervallo del match fioccano ancora occasioni per i biancorossi ma prima Biason ci prova da fuori area ma Scarano con un grande parata devia in angolo e poi Croce che da buona posizione sbaglia la mira e spedisce al lato. La ripresa si apre con i murgiani ancora pericoloso con Casiello che si fa deviare la sua conclusione in angolo. Al 60’ Liccardi in contropiede serve Cunzi che non ne approfitta e spara alto. Al 79’ i rossoneri si portano in vantaggio con Alfonso Gargiulo che servito sulla destra da Cassata batte Donini.







I pugliesi non ci stanno e reagiscono subito con Tedesco che sbaglia la mira da ottima posizione e con Croce che non trova il guizzo decisivo in area avversaria. Al 94’ i costieri mettono la partita in ghiaccio con Procida che sul filo del fuorigioco si invola in area da solo e spiazza Donini. La gara termina con la quinta vittoria in campionato per i ragazzi dello squalificato mister Fusco che si portano a quota 16 punti in vetta alla classifica a 5 lunghezze dalle inseguitrici Picerno e Brindisi, quest’ultima con una gara in meno. Per i rossoneri finora un inizio di torneo caratterizzato da uno strepitoso ruolino di marcia (cinque successi e un pari) con la speranza di consolidare ancor di più la posizione in classifica nel prossimo incontro in programma domenica allo stadio ‘Italia’ contro il Lavello allenato dal Karel Zeman, figlio di Zdenek.

Adriano Napoli