Oltre seimila tamponi in meno processati nella giornata di domenica 1 novembre: 15.632. Sono stati 2.861 quelli riscontrati positivi. Come accaduto nei giorni scorsi con l’aumento dei tamponi effettuati che conseguenzialmente facevano aumentare ance i nuovi positivi registrati, oggi meno tamponi e quindi meno positivi.

Tra i nuovi positivi sono 206 quelli con i sintomi del Covid, mentre 2.655 sono i positivi asintomatici. Il nuovo contagio negli ultimi 10 giorni ha prodotto 27.965 nuovi positivi.





Intanto, nonostante il minor numero di nuovi contagiati, il rapporto tra nuovi positivi e i tamponi esaminati torna a salire oltre il 18 per cento. Oggi la percentuale è del 18,30%, ieri era al 17,71%.

La domanda di ricoveri e assistenza medicacontinua a crescere e le strutture pubbliche stanno riconvertendo posti letto dai reparti ordinari. Arrivano dal’Esercito le tende ospedale, mentre arrivano dalla Protezione Civile medici, ma in misura inferiore rispetto al fabbisogno e gli anestesisti in pensione non rispondono all’appello delle Aziende pubbliche.

Numero elevato quello delle vittime: 24 i decessi nel report giornaliero. Dall’inizio del mese di ottobre si contano purtroppo 270 decessi, mentre complessivamente, dall’inizio della crisi epidemica, sale a 700 il numero delle vittime.





Pronto al varo il nuovo Dpcm che entro le prossime 24 ore dovrebbe essere annunciato dal Governo. Una nuova stretta, temuta, ma indispensabile per provare a rompere la catena di contagi che continuano a diffondersi su tutto il territorio nazionale.

Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 62.461. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica arrivano a 996.251 in totale.

Registrati oggi un gran numero di guariti, ben 1.245, anche in questo caso un record, mentre il totale di chi ha sconfitto la malattia, in Campania, sale a 12.991 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania diventano 1.416, con un incremento di altri 13 casi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 170 degenti, 2 in più rispetto a ieri.

Il numero delle persone attualmente positive, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 48.770 con un aumento di altri 1.592 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 47.113, con altre 1.521 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Venerdì 23 ottobre – 13,71% – 1.718 contagiati

Sabato 24 ottobre – 15,32% – 2.590 contagiati

Domenica 25 ottobre – 17,12% – 1.981 contagiati

Lunedì 26 ottobre – 18,68% – 2.761 contagiati

Martedì 27 ottobre – 16,14% – 2.427 contagiati

Mercoledì 28 ottobre – 17,49% – 3.103 contagiati

Giovedì 29 ottobre – 17,08% – 3.186 contagiati

Venerdì 30 ottobre – 17,58% – 3.669 contagiati

Sabato 31 ottobre – 17,71% – 3.860 contagiati

Domenica 1 novembre – 18,30% – 2.861 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 40.730 (+1.818)

– Provincia di Salerno : 6.746 (+495)

– Provincia di Avellino : 3.082 (+41)

– Provincia di Caserta : 10.570 (+443)

– Provincia di Benevento : 1.056 Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

La curva dei contagi cambia direzione e tende a scende, come del resto succede tutti i lunedì a causa dei meno tamponi processati nella giornata di domenica. Oggi sono stati 22.253 contro i 29.907 di ieri, ma come dicevamo il dato e condizionato dai quasi 50mila tamponi in meno. Si contano anche 233 morti, 938 ricoveri in più nei reparti ordinari e 83 nelle terapie intensive.

Rimane stabile al livello massimo raggiunto ieri il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è risultata sempre del 16,3%.

Tra le Regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati dal coronavirus individuati domina sempre la Lombardia con 5.278 (ieri 8.607), poi Campania 2.861 (ieri 3.860), Toscana 2.009 (ieri 2.379), Piemonte 2.003 (ieri 2.024), Lazio 1.859 (ieri 2.351), Emilia Romagna 1.652 (ieri 1.758), Veneto 1.544 (ieri 2.300), secondo i dati del ministero della Salute.









I contagi nelle regioni

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono:

94.418 in Lombardia

36.095 in Piemonte

32.933 in Veneto

26.492 in Emilia-Romagna

48.770 in Campania

37.783 nel Lazio

31.735 in Toscana

9.294 in Liguria

16.064 in Sicilia

12.569 in Puglia

7.042 nelle Marche

5.553 in Friuli Venezia Giulia

7.091 in Abruzzo

7.326 in Umbria

6.653 in Sardegna

2.169 nella Provincia autonoma di Trento

6.060 nella Provincia autonoma di Bolzano

3.605 in Calabria

2.012 in Valle d’Aosta

1.695 in Basilicata

1.153 in Molise