Il giornalista campano Francesco Amodeo intervistato a ‘Radio radio‘ ha presentato la manifestazione che si terrà a breve, ore 16.30, alla rotonda Diaz a Napoli, annunciando che si tratterà dei “funerali dell’economia campana“.

Amodeo dice che “siamo in guerra contro i nuovi nazisti” e che lo slogan sarà “o ci ascoltate o quattro giornate“, frase che ricorda proprio le quattro giornate di Napoli (episodio storico di insurrezione popolare avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale) che liberò di fatto al città partenopea dall’occupazione delle forze armate naziste, ed insieme ai militari fedeli al Regno del sud, cacciarono i tedeschi prima dell’arrivo delle forze alleate.







I funerali dell’economia campanaIl giornalista ha spiegato a Francesco Vergovich e a Fabio Duranti che verranno consegnati “5 punti alla Regione Campania” che si augura “diventino i punti di un programma di liberazione nazionale”, perché si tratta del “funerale dell’economia campana, ma potremmo dire italiana. Amodeo aggiunge che “si parlerà anche del ruolo della Banca Centrale europea”, fatto “che non è mai avvenuto in una piazza”. Ricorda inoltre che “agli italiani è stato chiesto di rinunciare ai più basilari articoli della Costituzione e che ci sono 26 miliardi di euro già stanziati ogni anno per le spese militari, si domanda dunque “che senso ha stanziare fondi per guerre che non combatteremo mai e non dirottarli verso una guerra che stiamo combattendo oggi?”





Quelli che stiamo combattendo sono i nuovi nazisti. Quando noi parliamo di una Bce che non presta i soldi agli Stati e ti costringe ad andare sui mercati in caso di pandemia o addirittura ti consigliano Mes o Recovery Fund. Questi sono i nuovi nazisti, per questo lo striscione sarà: ‘o ci ascoltate o quattro giornate’.

Andrea Ippolito