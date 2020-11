Torre del Greco, intera giunta comunale in isolamento in attesa del tampone per accertato caso di positività di un assessore.

E’ risultato positivo al tampone uno degli assessori della giunta comunale di Torre del Greco. A comunicarlo in una nota, senza peraltro rivelarne l’identità, lo stesso sindaco della cittadina alle falde del Vesuvio, già duramente colpita dal contagio.





“A seguito di accertata forma asintomatica al Covid-19 di un componente della giunta comunale – ha fatto sapere il primo cittadino – è stata immediatamente predisposta l’attivazione della relativa procedura prevista, su indicazione dell’Asl Napoli 3 Sud”.

Tutti i membri della giunta a partire dallo stesso sindaco Giovanni Palomba, sono ora in isolamento fiduciario domiciliare in attesa di potersi sottoporre al tampone.





“Così come da protocollo del contact tracing, – si legge ancora nella nota – nelle prossime ore l’intero organo esecutivo e dirigenziale cittadino si sottoporrà a tamponi. Restano garantite le funzioni amministrative dell’ente”.