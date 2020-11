La Givova Scafati annuncia con grande soddisfazione ed orgoglio la rielezione del proprio general manager Gino Guastaferro nel ruolo di consigliere della Lega Nazionale Pallacanestro.

Già membro del consiglio direttivo uscente, in virtù dell’ottimo lavoro svolto nel corso degli ultimi anni in questo delicato ruolo, il dirigente di origini casertane in forza alla società gialloblù ha riproposto la sua candidatura, guadagnando i consensi necessari alla rielezione. Per il comparto della serie A2, sono stati eletti insieme a lui, anche Francesco D’Auria (Top Secret Ferrara), Federico Grassi (Ge. Vi. Napoli) e Francesco Venza (Orlandina Basket). Confermato invece per acclamazione alla presidenza Pietro Basciano (2B Control Trapani).







Dichiarazione di Gino Guastaferro

“Raccolgo con grande entusiasmo il risultato elettorale conseguito. Mi sento gratificato, perché questo successo è sinonimo di apprezzamento del lavoro svolto negli ultimi anni da parte delle altre società che mi hanno accordato e confermato la loro fiducia. Tale risultato, poi, mi sprona a proseguire sulla stessa falsariga di quanto già è stato recentemente fatto per il bene dell’intero movimento. Ringrazio la società Basket Scafati 1969 per la disponibilità e tutte le altre società che hanno creduto in un progetto che prosegue con impegno, dedizione e sacrificio”.