La Juve Stabia sconfigge un coriaceo Bisceglie per 1-0 grazie al gol di Fantacci nel finale. La Juve Stabia ha premuto per tutta partita ma è riuscita a concretizzare solo a tramonto del match. I gialloblù hanno anche reclamato un rigore nella ripresa per fallo di mano di Priola. Fondamentale l’innesto di Fantacci nel finale. Con questo fondamentale successo le vespe si rilanciano in classifica. Domenica prossimo big match contro il Bari in trasferta.







La partita

Juve Stabia con il 4-3-3 con Romero in attacco supportato da Bubas e Orlando. Bisceglie con 3-4-3 con il tridente Vitale, Mansour e Rocco.

Inizio con buoni ritmi: al 12′ cross di Orlando da destra in corsa e conclusione di Bubas, defilato sulla sinistra, di poco a lato.

In fase di non possesso il Bisceglie si mette a cinque dietro chiudendo le linee d’attacco per gli stabiesi. Al 24′ ottimo contropiede stabiese, palla per Romero che in area non riesce a coordinarsi bene e manda fuori il pallone.

Al 30′ cross in area pugliese e Orlando conclude alto di testa.

Al 35′ Troest in attacco non indirizza bene di testa su cross da sinistra di Bubas : occasione sprecata per la Juve Stabia. I gialloblù accelerano alla ricerca del vantaggio mentre il Bisceglie resta chiuso sulla propria trequarti.

Al 42′ ancora Troest di testa su cross da punizione e Russo si salva in angolo.

Il primo tempo termina sullo 0-0: molto possesso palla per le vespe che però non riescono a superare l’attenta difesa del Bisceglie.





La ripresa non cambia l’inerzia del match, la Juve Stabia prova a stringere i tempi con il Bisceglie rintanato in area. Al 7′ Romero solo in area impatta il pallone di testa ma la sua conclusione viene sventata da Russo.

Al 14′ si fa vivo il Bisceglie non conclusione pericolosa di Vitale, palla di poco fuori sulla destra di Tomei.

Al 22′ Romero colpisce di testa in area con Priola che alza troppo il braccio destro deviando la palla ma l’arbitro non assegna il rigore.

Al 27′ gran tiro da fuori area di Scaccabarozzi e palo pieno, sfortunata Juve Stabia.

Al 33′ azione personale di Bubas, conclusione da fuori area dell’argentino e palla di poco alto.

Al 39′ Juve Stabia in vantaggio con conclusione di Fantacci in area dopo azione di Codromaz in uscita. Nei 5 minuti di recupero la Juve Stabia gestisce il vantaggio e conquista un successo meritato.







Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Tomei 6; Garattoni 6.5 Troest 6.5 (28′ st Codromaz 7) Allievi 6.6 Rizzo 6; Scaccabarozzi 6 (35′ st Vallocchia sv) Bovo 6 (28′ st Berardocco 6) Mastalli 6; Orlando 6 (34′ st Fantacci 7) Romero 6 Bubas 6.5 (45′ st Guarracino sv) All.:Padalino 7.

Bisceglie (3-4-3): Russo 6.5; De Marino 6 Vona 6 Priola 5.5; Pelliccia 5.5 (18′ st Zagaria 5.5) Maimone 5.5 Cittadino 5.5 (40′ st Lauria sv) Giron 6; Vitale 5 (40 ‘ st Cigliano sv) Rocco 5 (32′ st Musso 5) Mansour 5.5 (18’ st Padulano 5). All.: Bucaro 5.5.

Arbitro: Perri di Roma1 5.5. Guardalinee: Castro-Rizzotto. Marcatori: 39′ st Fantacci. Ammoniti: Cittadino (B), Giron (B), Vitale (B), Allievi (JS). Note: partita a porte chiuse. Angoli 6-1. Recupero: 0′ pt- 5′ st.

Domenico Ferraro