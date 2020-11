89 i cittadini di Terzigno positivi al Coronavirus con 1.369 tamponi effettuati nella giornata del 3 Novembre.







4 i deceduti e 85 i positivi, tutto riportato dal sindaco Francesco Ranieri sui suoi social.







Intanto ieri il Sindaco Ranieri ha ringraziato chi in questi giorni ha dato la possibilità di onorare i defunti nel rispetto delle linee guida e delle norme di sicurezza. “Associazione N.O.T., Polizia Municipale ed Ufficio Tecnico son il fulgido esempio di quanto sia fondamentale la coesione in questo triste momento storico e che nulla sia impossibile se si va tutti nella stessa direzione. Dulcis in fundo voi comunitâ che come sempre dimostrate di essere davvero esemplare.”