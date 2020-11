Partecipazione al bando pubblico per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del fondo “Sport e Periferie 2020”. La giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di abbattimento e ricostruzione della palestra del III Circolo di via Isonzo.







«Al fine di accedere ai finanziamenti previsti dal bando – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola – il Comune intende partecipare con una proposta progettuale inerente la riqualificazione di un impianto sportivo di una scuola sita in una zona del territorio ad alto rischio di dispersione scolastica, proprio per perseguire le finalità del bando “Sport e Periferie”.





Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede la ricostruzione e l’abbattimento della palestra del III Circolo di via Isonzo, con l’adeguamento degli spazi esterni. I lavori all’edificio, inoltre, sono inseriti tra gli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 del comune di Torre Annunziata, al fine di effettuare interventi di ristrutturazione ed adeguamento sismico».

L’importo complessivo dei lavori è pari a poco meno di 700 mila euro.