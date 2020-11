“Informiamo gli associati, i commercianti e imprenditori cittadini, nonché la cittadinanza tutta che, in data 5 novembre alle ore 18 e 30 in piazza Giovanni XXIII, si terrà una manifestazione”. Così l’Ascom di Castellammare di Stabia che chiede alle istituzioni di “prevedere ristori e sospensione dei tributi anche per le attività che pur non avendo subito limitazioni negli orari, stanno subendo una drastica riduzione delle entrate”.







Si tratta di una mossa che richiama la sofferenza che la categoria dei commercianti sta vivendo a causa delle sempre più stringenti restrizioni che volta per volta il Governo si trova costretto ad intraprendere. L’associazione dei commercianti è una delle categorie che sta subendo maggiormente la crisi e non si sente ascoltata a pieno da chi di dovere, per questo la manifestazione è stata intitolata “Gli invisibili”, come si legge nella stessa nota Ascom. L’appuntamento è per giovedì 5 novembre alle ore 18 sotto Palazzo Farnese.

Ivano Manzo