A Castellammare di Stabia potrebbero arrivare nei prossimi mesi i monopattini elettrici. Sta per essere lanciata la manifestazione d’interesse degli uffici, intenti a trovare e mettersi in contatto la ditta più affidabile e con comprovata esperienza nel campo per richiedere 100 unità di monopattini. Questi, come è già avvenuto nelle grandi città italiane ed europee, sarebbero messi a servizio dell’intera collettività e dei vari turisti che fanno visita alle bellezze della città delle acque.

La procedura per usufruire dei monopattini elettrici è estremamente semplice ed è alla portata di tutti: basta prenotarne uno e pagarlo con la carta di credito che va inserita al suo interno per il tempo di durata del tragitto. La tariffa è fissa per ogni minuto ed è comunicata al momento.







Non c’è che dire, Castellammare di Stabia potrebbe compiere l’ennesimo passo in avanti verso un’economia e una vita urbana sostenibile. La messa sul campo dei monopattini elettrici è solo una delle iniziative pensate per il Piano di Mobilità Urbana (PUM) emanato dall’amministrazione Cimmino. Ai vertici di Palazzo Farnese hanno ritenuto opportuno potenziare i servizi pubblici, come ha attestato la messa in funzione del servizio gratuito di navette che ha collegato il centro cittadino e il nuovo parcheggio antistante le Nuove Terme, e soprattutto ridurre il traffico e il conseguente inquinamento, istituendo delle zone Ztl in via sperimentale.

Se le pratiche dovessero andare e buon fine e venisse individuata in tempi celeri la società idonea, i monopattini elettrici rappresenterebbero un ulteriore servizio pubblico e un modo alternativo per raggiungere i vari punti nodali della città in modo pratico, sostenibile per la natura e divertente. Sarebbe anche un modo per evitare il traffico nelle zone a traffico limitato. Molti i cittadini e i turisti delle varie città partenopee che si sono dimostrati contenti di questo servizio, ritenuto efficiente e molto piacevole.

Emanuela Francini