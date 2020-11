È Lenus Media, l’agenzia di comunicazione di Cava de’Tirreni scelta da Travel Before come Digital Innovation Manager accreditata e iscritta all’albo del Ministero dello Sviluppo Economico.

“Lenus Media è orgogliosa di collaborare con la società Travel Before, Tour Operator a Salerno, attiva in tutto il Sud Italia, soprattutto in questo momento molto particolare per il

mondo del turismo, dove viaggiare è diventata un’operazione quanto mai complessa.” ha annunciato il direttore Emanuele Pisapia, Digital Innovation Manager per la consulenza specialistica, che avrà una durata di 12 mesi, in cooperazione con Travel Before.

Il contratto di consulenza di digital innovation manager siglato dall’agenzia di comunicazione e dalla società Travel Before, è inquadrato nella misura Voucher per consulenza in innovazione, che coerentemente al Piano Nazionale “Impresa 4.0”, promuove un importante processo di digitalizzazione delle PMI e delle reti di impresa, da realizzare mediante l’implementazione di figure manageriali dotate di competenze trasversali e specialistiche.

“Con gli strumenti del digitale aiuteremo i viaggiatori e il Tour Operator Travel Before a riscoprire tutto il piacere delle destinazioni del Sud Italia e dell’Italia intera con processi snelli, realizzati su una nuova piattaforma di booking online– spiega il direttore- e questa piattaforma sarà la protagonista indiscussa di un importante processo di automazione delle procedure di lavoro.”

Travel Before è un tour operator situato a Salerno. Accompagna i suoi clienti in giro per l’Italia, organizzando viaggi da sogno, che resteranno scolpiti nella memoria e nel cuore, anche degli esploratori più esigenti. Disegna itinerari alla scoperta dei sapori e dei luoghi d’incanto che impreziosiscono il patrimonio turistico e artistico della Campania, ed è un tour operator outgoing specializzato nell’organizzazione di Pellegrinaggi in aereo ed in bus per Medjugorje, ed in viaggi per Malta e Corfù.

Lenus Media

Telefono: 089 464793

Email: support@lenusmedia.com