“Le suddette ordinanze sono state decise al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di tutelare la popolazione residente- spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- Nell’ordinanza N.52 Del 02.11.2020, si dispone l’apertura al pubblico dei soli uffici comunali di Anagrafe, Stato Civile e Protocollo, a Santa Marina capoluogo, e nella frazione di Policastro Bussentino Anagrafe e Stato civile. Nell’ordinanza N.53 Del 02.11.2020, è fatto divieto ai non residenti del Comune di Santa Marina di praticare nel territorio comunale le attività motorie, sportive e ricreative legate al jogging, alla pesca ed alla canoa. È stato sospeso il mercato settimanale, con esclusione degli ambulanti residenti nel Comune di Santa Marina. Al personale addetto ai cantieri edili è consigliato di non allontanarsi dal proprio posto di lavoro durante la pausa e di consumare il pasto in loco. L’Amministrazione Fortunato, che io rappresento, ha sempre inteso garantire e tutelare i cittadini, metteremo in campo tutte le misure possibili per ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica, garantendo nel contempo il mantenimento dei servizi essenziali”.







Orari di apertura al pubblico degli uffici comunali:

Anagrafe, Stato Civile e Protocollo, a Santa Marina capoluogo, nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e di giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Anagrafe e Stato civile, a Policastro Bussentino frazione, nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il ritiro degli atti potrà avvenire unicamente nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e di giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, negli uffici posti al piano terra della casa comunale.

Gli altri uffici comunali potranno essere contattati solo telefonicamente.







È sospeso il rilascio della carta d’identità elettronica e consentito unicamente il rilascio della carta d’identità cartacea.ù