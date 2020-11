I carabinieri della sezione operativa di Nola hanno arrestato per tentato furto aggravato Aniello Ferraro, 44enne di Roccarainola e Pietro Romano Bruce Lee, 34enne di Nola, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I militari di passaggio nell’area parcheggio di un noto centro commerciale di Nola, hanno notato Romano mentre tentava di forzare lo sportello di un suv in sosta.







Quando si è reso conto di essere stato scoperto si è lanciato a bordo di un’auto guidata da Ferraro ed è fuggito a gran velocità. L’inseguimento si è protratto per oltre 4 chilometri fino a quando, con la collaborazione di una seconda pattuglia della compagnia nolana, l’auto dei due è stata bloccata. Sulla targa del veicolo – hanno scoperto i carabinieri – ne era stata sovrapposta un’altra per evitare di essere individuati. In manette, Romano e Ferraro sono stati ristretti in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Sequestrati gli attrezzi per lo scasso trovati nelle loro disponibilità.