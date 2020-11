Trentamila test antigenici, da utilizzare per individuare l’eventuale positività di cittadini della penisola sorrentina al Covid-19.

I kit sono stati donati alle sei amministrazioni comunali dalla Msc Foundation, per volontà dell’armatore Gianluigi Aponte, patron del gruppo Msc – Mediterranean Shipping Company e presidente della Fondazione Sorrento, organismo di promozione e marketing territoriale.

“Ringrazio, a nome di tutti i sindaci, il comandante Aponte per avere raccolto il nostro appello – commenta il primo cittadino di Sorrento, Massimo Coppola – Con questa iniziativa potremo affiancare la Asl Napoli 3 Sud nell’attività di screening in chiave anti Codiv-19 sul nostro territorio. Un’attività che, alla luce della crescita della curva dei contagi, ci permetterà di intervenire con rapidità e combattere così più efficacemente la pandemia”.

In via di definizione la logistica relativa alla somministrazione dei test ed i criteri di selezione dei cittadini che potranno sottoporsi al tampone.







“Ovviamente la priorità sarà data alle fasce più deboli e quelle più a rischio – aggiunge Coppola – Di questo e di altri aspetti ne discuteremo nell’ambito dell’assemblea dei sindaci. Tutto per stabilire tempi e modalità di attuazione del monitoraggio e per la successiva fase di analisi, con l’obiettivo di dare tempi certi e procedure sicure ai nostri concittadini”.

I kit giungeranno nei prossimi giorni presso la sede della Fondazione Sorrento.







“L’impegno del gruppo Msc per la sanità in penisola continua, dopo fornitura di mascherine e di dispositivi per la protezione individuale inviati a più riprese i questi mesi – interviene l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano – Intanto, per il prossimo anno, il presidente Aponte ha già richiesto di riservare capitoli di spesa da destinare ad eventuali investimenti per l’emergenza sanitaria”.

Intanto è allo studio dei sindaci un protocollo di intesa con la direzione generale dell’Asl Napoli 3 Sud, sulle modalità di accesso e di validazione dell’attività di screening, nei casi di eventuale positività del tampone.