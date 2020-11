Da venerdì 13 novembre sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Divina Comedia – Paradiso” (Art Gates Records), il terzo capitolo della trilogia dedicata al capolavoro della letteratura italiana da parte della power-progressive metal band italiana Starbynary in occasione, nel 2021, del 750simo anniversario dalla nascita di Dante Alighieri.







La band, nata in Italia nel 2012, è composta da Joe Caggianelli (voce), Luigi Accardo (tastiere), Sebastiano Zanotto (basso), Alfonso Mocerino (batteria) e Ralph Salati (chitarra). Dopo il debutto discografico, avvenuto nel 2014, con il disco “Dark Passenger” (BakerTeam Records) – un concept basato sulla nota serie TV “Dexter” – il gruppo si è concentrato sulla realizzazione di una trilogia sulla Divina Commedia, pubblicando due dischi: “Divina Commedia – Inferno” (2017 – Art Gates Records), “Divina Commedia – Purgatorio” (2019 – Art Gates Records). Ora è il momento del terzo e conclusivo album “Divina Commedia – Paradiso”.

Ogni album, in richiamo al capolavoro Dantesco, è strutturato su 11 canzoni, per un totale di 33 “canti”. Le musiche, scritte da Luigi Accardo, e i testi – curati da Joe Caggianelli – portano con sé la volontà di essere una colonna sonora quanto più possibile aderente al testo letterario, per quello che concerne le atmosfere. Ovviamente il tutto è modellato in chiave metal, con lo scopo di rilevare nettamente i contrasti tra momenti di rabbia, invettive, considerazioni severe in opposizione alla paura, alla malinconia, al fascino provato.







Riguardo la scelta delle tematiche, il concept è così strutturato: l’Inferno è dedicato ai personaggi in cui Dante si imbatte nel suo percorso, scelti tra quelli considerati più accattivanti e suggestivi; il Purgatorio, a sua volta, è costruito sulla descrizione delle pene delle anime, diverse – come è noto – di cornice in cornice. La tracklist di Paradiso invece lo rappresenta come un mondo etereo e immateriale, diviso in nove cieli: i primi sette prendono il nome dai corpi celesti del sistema solare (Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno), gli ultimi due sono costituiti dalla sfera delle “stelle fisse” e dal “primo mobile”, il tutto è contenuto nell’Empireo.