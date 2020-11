Tempo di vigilia europea per il Napoli. Gli azzurri sono chiamati, domani alle 18.55, ad affrontare il terzo turno della fase a gironi di Europa League. Gli avversari e padroni di casa saranno i croati del Rijeka, fanalino di coda del raggruppamento.

La situazione del girone vede l’AZ Alkmaar al primo posto a punteggio pieno, con 6 punti, seguito da Napoli e Real Sociedad a 3 punti e il Rijeka chiude a 0. Dopo il successo in terra spagnola, una vittoria nel match di domani significherebbe distanziare la Real Sociedad o avvicinare l’AZ, visto che le due squadre si affronteranno nell’altra sfida del girone.







L’unico indisponibile per la trasferta è Osimhen. Il nigeriano dovrà scontare la giornata di squalifica per l’espulsione rimediata nei minuti finali della gara di giovedì scorso e non sarà della partita. Tutti gli altri sono stati convocati, compreso Insigne che da lunedì si sta regolarmente allenando con il resto del gruppo e può quindi archiviare la paura dopo l’uscita anzitempo dal campo una settimana fa.

Gattuso attuerà un moderato turnover, a cominciare dalla porta. Tra i pali infatti dovrebbe posizionarsi Meret in luogo di Ospina. Di Lorenzo e Manolas, così come nel precedente turno europeo potrebbero osservare inizialmente dalla panchina i loro compagni. La linea difensiva sarà composta da Hysaj e Mario Rui sugli esterni e Maksimovic e Koulibaly al centro (ancora rimandato l’esordio in maglia azzurra per Rrahmani).







Riposo anche per Fabian: lo spagnolo sarà sostituito da Demme, che farà coppia con Bakayoko in mezzo al campo. Non è tuttavia da escludere totalmente l’impiego di Zielinski invece di quello del tedesco. In avanti, sebbene come dicevamo Insigne è recuperato, il capitano non sarà rischiato, almeno non dal primo minuto. Il terzetto, alle spalle dell’unica punta Petagna, sarà composto da Politano, Mertens e Elmas. Per il ventenne macedone si tratta della prima volta da titolare dal ritorno post-Covid.







E a proposito di Coronavirus, il Rijeka dovrà fare a meno di diversi elementi della sua rosa proprio perché positivi. Il tecnico Rozman ha affermato che, date le tante assenze, ci sarebbe il rischio di presentarsi in campo con molti calciatori della Primavera. Tra i membri della prima squadra disponibili c’è Armando Anastasio, in prestito dal Monza e cresciuto nel vivaio del Napoli, che affronterà per la prima volta gli azzurri. Il pericolo maggiore per la squadra di Gattuso è rappresentato da Kulenovic, autore del finora unico gol in Europa League del Rijeka e ex primavera della Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI

Rijeka​(5-3-2): Nevistic; Galesic, Galovic, Escovac, Stefuli, Anastasio; Cerin, Loncar, Pavicic; Kulenovic, Andrijasevic. All. Rozman

Napoli​(4-2-3-1): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo