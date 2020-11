Sono 4.181 le persone risultate positive nelle 24 ore di martedì 3 novembre. Netto aumento dei contagi che però va di pari passo con l’elevato numero dei tamponi processati che sono stati 21.684.

Il nuovo contagio negli ultimi 10 giorni ha prodotto 30.809 nuovi positivi. Salgono nettamente i casi di persone che presentano i chiari sintomi del virus: oggi sono 329, nel precedente report erano 101. Le persone riscontrate positive e asintomatiche sono state 3.852.







Il dato percentuale, il rapporto tra nuovi positivi e i tamponi esaminati, nonostante oggi sia sceso di oltre 2 punti, resta ancora in salita rispetto il trend degli ultimi giorni e si ferma al 19,28%. Ieri era salito ad un terribile 21,52%.

Le strutture accreditate sono state autorizzate a fornire posti letto al servizio sanitario regionale. I margini di assorbimento delle richieste di ricovero negli ospedali campani, secondo le cifre diffuse dall’Unità di Crisi, sono le seguenti: su 590 posti letto di terapia intensiva complessivi, 175 sono occupati e 243 sono attuabili. Per le degenze Covid ordinarie, sono 1.940 i posti attivabili, a fronte di 1.569 occupati: la riserva in questo caso è di 371.







Ad affiancare le strutture ospedaliere campane anche l’Esercito che ha messo a disposizioni di diversi ospedali del capoluogo, e non solo, uomini e mezzi. I militari hanno montato nei giorni scorsi le tende ospedale a supporto dei nosocomi e delle aree ambulatoriali all’aperto, sia per il triage che per l’esecuzione dei tamponi e dei test epidemiologici.

Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 69.613. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica superano la soglia del milione e arrivano a 1.031.736 in totale.

Ancora tanti i guariti, ben 397, mentre il totale di chi ha sconfitto la malattia, in Campania, sale a 14.386 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania diventano 1.569, con un incremento di altri 72 casi. Ben 52 pazienti in meno ricoverati in terapia intensiva dove ora ci sono 175 degenti.

Il numero delle persone attualmente positive, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 54.488 con un aumento di altri 3.769 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 52.744, con altre 3.749 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Domenica 25 ottobre – 17,12% – 1.981 contagiati

Lunedì 26 ottobre – 18,68% – 2.761 contagiati

Martedì 27 ottobre – 16,14% – 2.427 contagiati

Mercoledì 28 ottobre – 17,49% – 3.103 contagiati

Giovedì 29 ottobre – 17,08% – 3.186 contagiati

Venerdì 30 ottobre – 17,58% – 3.669 contagiati

Sabato 31 ottobre – 17,71% – 3.860 contagiati

Domenica 1 novembre – 18,30% – 2.861 contagiati

Lunedì 2 novembre – 21,52% – 2.971 contagiati

Martedì 3 novembre – 19,28% – 4.181 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 44.192 (+1.891)

– Provincia di Salerno : 7.482 (+499)

– Provincia di Avellino : 3.508 (+211)

– Provincia di Caserta : 12.709 (+1.145)

– Provincia di Benevento : 1.128 (+20) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

Stabile la crescita dei contagi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registati 30.550 nuovi casi, circa 2mila più di al giorno prima ma con 211.831 tamponi, circa 29mila più di martedi. Stabile anche l’incremento delle vittime, 352 in un giorno che portano il totale a 39.764.

Oggi abbiamo +67 ricoveri in terapia intensiva e oltre mille in area medica: il trend sembra mostrare una certa stabilizzazione.

Le regioni: Lombardia + 7.758, Campania + 4.181, Piemonte + 3.577, Veneto + 2.436, Marche boom + 653. Emilia Romagna + 1.758. Lazio + 2.432.