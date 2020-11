Sono state ore terribili per gli amanti del calcio, ore con il fiato sospeso. Diego Armando Maradona è stato operato d’urgenza al cervello per un coagulo di sangue. Un intervento molto delicato, ma fortunatamente si può tirare un bel sospiro di sollievo.





Nei giorni scorsi il Pibe de Oro è stato ricoverato in ospedale perché Diego non si sentiva molto bene. I controlli del caso hanno portato alla scoperta del coagulo, a seguito di un trauma cranico. Probabilmente ciò era dovuto a una caduta sottovalutata, che potrebbe essere avvenuta poche settimane fa come molti mesi fa.

Vista la posizione della massa sanguigna, è stato disposta l’operazione d’urgenza. L’intervento, effettuato nella notte italiana, è stato eseguito nella clinica Olivos di Buenos Aires dal medico personale di Diego, Leopoldo Luque.









“Siamo riusciti a rimuovere completamente il coagulo. Diego ha affrontato bene l’operazione. Ora è sotto controllo. C’è un po’ di drenaggio. Resterà sotto osservazione.” ​Queste le parole di Luque a seguito dell’intervento.

Un sollievo anche la dichiarazione del portavoce di Maradona, Sebastian Sanchi: ​“Diego sta bene, tutto è andato per il meglio. Ora sta riposando nella sua stanza”.

Il neosessantenne Maradona aveva proprio preparato un brutto scherzetto a tutti, ma fortunatamente non gli è riuscito. L’augurio è che torni in forma il più presto possibile.

Salvatore Emmanuele Palumbo