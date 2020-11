Con un comunicato del Sindaco, Pietro Carotenuto, in riferimento al giorno 3 Novembre, che come di consueto è pubblicato sulla pagina istituzionale del comune di Boscotrecase ad oggi i positivi sono 75, riscontrati oggi altri quattro nuovi positivi.







Il quadro totale parla di 74 persone in isolamento domiciliare ed un solo ricoverato, dall’inizio della crisi epidemica sono stati 108 i cittadini di boscotrecase colpiti dal virus, di questi 33 guariti e purtroppo 1 deceduto.







Nel frattempo il Sindaco, oggi 4 Novembre, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, nel ricordare il sacrificio dei concittadini caduti in tutti i conflitti, ha deposto una corona di alloro al monumento ai caduti in Piazza Annunziatella in presenza delle sole autorità civili e militare nel rigoroso rispetto della normativa Covid-19.