I carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 52enne di Castellammare di Stabia già noto alle forze dell’ordine. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Napoli, hanno notato l’uomo che in atteggiamento sospetto si aggirava a piedi tra le vie della cittadina.







Notata la pattuglia ha cambiato direzione ma il suo movimento è stato notato. il 52enne è stato così perquisito: nelle sue tasche 4,30 grammi di crack e 2,65 di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio e un bilancino di precisione. L’uomo è finito in manette e poi ai domiciliari in attesa di giudizio.