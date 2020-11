Nella data odierna la Lega Nazionale Dilettanti insieme alle società partecipanti, per fronteggiare la causa del Covid19 e dopo l’ultimo DPCM emanato dal Governo, ha deciso di fermare il campionato per i prossimi tre weekend e riprendere l’attività sportiva nel weekend del 28-29 novembre. Già dal prossimo weekend si darà spazio ai recuperi delle 91 gare non disputate finora nelle sei giornate di tutti i gironi (sette solo per i gironi A e C) appena trascorse dall’inizio della stagione 2020/2021.







Per quanto riguarda il Sorrento, capolista nel girone H, c’è abbastanza tempo (precisamente tre settimane) per ricaricare le batterie e preparare al meglio la gara interna contro il Lavello che era in programma domenica prossima ma dopo questa decisione rinviata a fine mese. I ragazzi di mister Luca Fusco per mantenere il primo posto in solitario saranno attenti spettatori, nel corso di questa pausa forzata dal virus, di alcuni recuperi interessanti tra le dirette inseguitrici: da annotare e seguire ci sono Casarano-Taranto (un autentico big-match del 15 novembre), Nardò-Casarano e Taranto-Brindisi entrambe si giocheranno il 22 novembre.







Dopo questa abbuffata di recuperi e con la speranza di non rinviare altre gare per il virus, tutte le squadre ritorneranno regolarmente in campo per terminare il girone d’andata e per tutte si valuta pure l’ipotesi di giocare due volte a settimana, cioè il mercoledì e la domenica.

Adriano Napoli