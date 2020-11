Stanotte gli agenti del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione per una lite familiare.







I poliziotti hanno trovato un uomo, in evidente stato di agitazione, che stava colpendo a pugni la porta d’ingresso di un appartamento e pronunciava insulti e minacce nei confronti di una donna che si era barricata all’interno. L’uomo, alla vista degli operatori, si è scagliato contro di loro fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato anche con il supporto di un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale.

La vittima, moglie dell’aggressore, ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito che, già in altre occasioni, l’aveva aggredita con pugni e calci per futili motivi. L’uomo, un 29enne di Lacco Ameno con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.