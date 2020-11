Mai un bollettino così pesante per la Campania. Il contagio procede senza sosta e oggi imprime una nuova accelerazione alla diffusione del coronavirus: 4.508 nuovi positivi su 23.897 tamponi effettuati. Sono ben 620 in più rispetto a ieri i nuovi ammalati di Covid, ma sono aumentati, e di molto, i tamponi processati, 4.329 in più delle 24 ore precedenti.







Di tutti questi nuovi contagiati, 4.138 sono asintomatici e 370 presentano i sintomi del Covid. Dopo il mese di ottobre che con 42.999 tamponi positivi, ha stabilito il triste record degli ammalati, anche questo mese cominciato da pochi giorni sembra indirizzato a raggiungere cifre spaventose di contagio: nei primi cinque giorni sono già 22.269 i contagiati.

Il totale dei positivi sale a 78.009 su 1.075.201 tamponi effettuati. Sale il numero di vittime con i 40 decessi registrati ieri, anche se non tutti riferiti alla giornata del 5 novembre. L’unità di Crisi ha infatti precisato che si tratta di persone decedute tra il 12 ottobre e il 5 novembre, e registrate solo ieri.

Sale a 796 il numero dei deceduti per il coronavirus in Campania dall’inizio dell’epidemia. Di questi, 366 sono i decessi comunicati a partire dal primo ottobre.





Il dato percentuale, il rapporto tra nuovi positivi e i tamponi esaminati, cala di un punto e si ferma al 18,86%. Ieri era al 19,28%.

Situazione Clinica

Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.677 ricoverati con sintomi, 69 in più di ieri, e 180 malati in terapia intensiva, 6 in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 14.697 a 15.017 con 320 negativizzati in 24 ore.

Il numero delle persone attualmente positive, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 62.196 con un aumento di altri 4.148 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 60.339, con altre 4.148 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 27 ottobre – 16,14% – 2.427 contagiati

Mercoledì 28 ottobre – 17,49% – 3.103 contagiati

Giovedì 29 ottobre – 17,08% – 3.186 contagiati

Venerdì 30 ottobre – 17,58% – 3.669 contagiati

Sabato 31 ottobre – 17,71% – 3.860 contagiati

Domenica 1 novembre – 18,30% – 2.861 contagiati

Lunedì 2 novembre – 21,52% – 2.971 contagiati

Martedì 3 novembre – 19,28% – 4.181 contagiati

Mercoledì 4 novembre – 19,87% – 3.888 contagiati

Giovedì 5 novembre – 18,86% – 4.508 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 48.732 (+2.708)

– Provincia di Salerno : 8.188 (+82)

– Provincia di Avellino : 3.889 (+242)

– Provincia di Caserta : 14.064 (+662)

– Provincia di Benevento : 1.272 (+66) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

Nuovo record di casi Covid in Italia dall’inizio della pandemia: sono 37.809 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 446 in più rispetto a ieri (era da aprile che non si registravano numeri simili).

Complessivamente sono 862.681 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 40.638.

Sono 234.245 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (nuovo record), circa 15mila più di ieri, con un rapporto positivi/tamponi al 16,14%, quasi un punto più di ieri. Sono quasi 500mila gli attualmente positivi al Covid in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 499.118, con un incremento rispetto a giovedì di 26.770.

Di questi, 24.005 sono ricoverati nei reparti ordinari, 749 più di ieri, 2.515 sono in terapia intensiva, con un incremento di 124 nelle ultime 24 ore, e 472.598 sono in quarantena, 25.897 in più.

Dall’inizio della pandemia sono invece 322.925 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di 10.586.

La regione con più casi resta la Lombardia, ancora in aumento, che sfiora i 10mila contagi giornalieri (+9.934), seguita da Piemonte (+4.878), Campania (+4.508), Veneto (3.297), Lazio (2.699) e Toscana (2.592).









Nuovi positivi, i dati regione per regione Lombardia: 9,934

Piemonte: 4,878

Campania: 4,508

Veneto: 3,297

Lazio: 2,699

Toscana: 2,592

Emilia-Romagna: 1,953

Sicilia: 1,423

Liguria: 1,127

Puglia: 946

Umbria: 767

P.A. Bolzano: 713

Marche: 697

Friuli Venezia Giulia: 542

Abruzzo: 395

Sardegna: 359

Calabria: 264

P.A. Trento: 261

Basilicata: 249

Valle d’Aosta: 129

Molise: 76