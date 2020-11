Nessuna tregua per Castellammare di Stabia che continua a registrare nuovi casi di positività al coronavirus. Oggi la pressione sembra calare rispetto ad alcuni dati dei giorni scorsi, ma la città deve fare i conti con 40 nuovi contagiati.

Una nota positiva viene dall’ufficializzazione di 14 guariti.





Restano comunque 830 le persone attualmente positive a fronte di 1.039 contagiati dall’inizio della crisi epidemica.

Come è consuetudine ad intervenire e ad aggiornare sulle prossime decisioni che prenderà l’amministrazione stabiese, il sindaco Gaetano Cimmino ha affermato: “Ancora numeri in crescita, in linea con quanto emerge anche dai bollettini diffusi dalla Regione Campania”.

Sarebbe pronta un’ordinanza per adottare misure più restrittive, con la chiusura, parziale o totale di alcuni spazi nella città. “In qualità di massima autorità sanitaria – ha aggiunto Cimmino – è mio dovere mettere in campo tutto quanto è di mia competenza per la tutela della salute dei miei cittadini”.





Il primo cittadino ha poi confermato il frequente contatto con Asl e Regione per coordinare tutte le attività da mettere in campo per la sicurezza della cittadinanza. Ora più che mai occorre la collaborazione di tutti per superare questa fase critica, afferma il sindaco che riprte per l’ennesima volta quello che sembra essere diventato un mantra: “Rispettate le regole e indossate sempre la mascherina”.