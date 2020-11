Castellammare continua a cambiare faccia con il Piano Urbano della Mobilità (PUM), messo in campo nei mesi scorsi dall’amministrazione Cimmino di concerto con Gianpaolo Scafarto, assessore alla Sicurezza del Comune di Castellammare di Stabia che recentemente ha presentato le sue dimissioni a causa del rinvio a giudizio dalla Corte d’Appello di Roma per il caso Coisip.





Nella notte sono stati svolti importanti lavori per eliminare la sosta in Viale Europa e per passare da due a tre corsie di marcia. Una soluzione che punta principalmente ad evitare i continui ingorghi che bloccano quella che è una delle arterie principali di Castellammare di Stabia, la strada dell’ospedale San Leonardo e il corridoio che porta verso il raccordo autostradale.

I lavori sono stati ultimati nella mattinata ed è stata aggiunta una rotonda, in modo da aiutare lo scorrimento del traffico.





Nella serata di ieri, però, è scoppiata la protesta dei commercianti della zona, che si sono detti preoccupati per l’eliminazione della sosta in quel tratto di strada, cosa che certamente potrebbe compromettere l’attività dei loro esercizi commerciali. Sul posto sono giusti i Vigili Urbani, l’assessore Scafarto e il sindaco Cimmino a cercare di calmare gli animi.

Emanuela Francini