Anche se le VPN sono tra le tecnologie più avanzate di oggi, sono sorprendentemente semplici da utilizzare. La struttura di una VPN dà la priorità alla privacy su tutto il resto e i migliori strumenti per la privacy funzionano da soli.

Difesa digitale nel 2020

Oggi, 4,57 miliardi di persone sono utenti Internet attivi, che costituiscono circa il 59% della popolazione mondiale. Il mondo digitale è diventato essenziale per le connessioni nel mondo reale: lavori, lezioni, incontri di amici ed eventi settimanali ne sono fortemente legati, rendendolo inseparabile dalla vita quotidiana.

Purtroppo, Internet non è sempre sicuro. Per ogni meraviglia digitale presentata agli utenti di Internet, si offre ai ladri di dati un nuovo strumento di attacco. Oggigiorno, quasi tutti i siti Web, programmi e App possono essere sfruttati, lasciando gli utenti di ogni tipo e categoria vulnerabili ai malintenzionati.

Questo è principalmente il motivo per cui le VPN sono diventate così popolari: rimangono uno dei pochi servizi digitali in grado di difendere gli utenti dal furto di dati. Inoltre, si prestano alla ricerca del vero anonimato online, che, oggi, è prezioso quasi quanto i propri dati stessi.

Ma come proteggono esattamente la nostra privacy?

Una breve carrellata: come funziona una VPN

Per comprendere la completezza della privacy che una VPN ha da offrire, dobbiamo prima capire come funzionano. Adottando l’uso di una VPN, puoi rendere la tua esperienza Internet più accessibile, flessibile e più sicura.

Una VPN è una rete privata virtuale. In primo luogo, è un servizio fornito da alcune delle migliori menti del settore della difesa digitale. Pagando una piccola tariffa mensile, avrai accesso al programma sicuro di una VPN. Questo programma opera in background sul tuo computer, assicurando che i suoi servizi siano costantemente attivi.

Per quanto riguarda i servizi: una volta attivata, una VPN offre al suo client l’accesso a un’abbondanza di server Internet privati ​​a cui connettersi. In sostanza, reindirizza la tua connessione online, mantenendo la tua “impronta” digitale nascosta da occhi indiscreti. Essendo il principale strumento digitale di oggi per l’anonimato, una VPN circumnaviga completamente gli ambienti online pericolosi, rendendo essenzialmente invisibile il suo dispositivo.

Bloccare il tuo indirizzo IP

Siamo giunti ad associare i nostri indirizzi IP a una forma di identificazione, in quanto possono essere esaminati per la rete locale di un utente online e, quindi, la loro posizione fisica. Dietro le quinte, questo numero assegnato dal tuo provider Internet funge da “carta d’imbarco” online, in modo da tenere traccia dei servizi online che utilizzi quotidianamente.

Sebbene gli indirizzi IP siano importanti per i servizi legittimi, molti dei quali essenziali per l’utilizzo di Internet, sono spesso l’obiettivo principale di coloro che puntano a furti digitali e molto altro. Fortunatamente, l’utilizzo di una VPN può proteggerti dalla maggior parte, se non da tutte queste minacce. In termini di privacy, ecco cosa offre una VPN:

Privacy finanziaria

La protezione delle informazioni personali è il più grande vantaggio offerto da una VPN. Le amministrazioni finanziarie offrono già un notevole grado di protezione, ma non possono fermare tutto: gli hacker sono diventati incredibilmente bravi a rubare informazioni finanziarie attraverso l’invio di malware via mail, spionaggio della rete pubblica, hack di App web e altro ancora.

Alcuni dei loro metodi sono meno diretti, nonostante siano altrettanto pericolosi da incontrare. Un ladro di dati, ad esempio, può facilmente seguire le abitudini di spesa di un utente online che non ha coperto le proprie tracce digitali. Le nostre abitudini di acquisto digitale rivelano molto sui nostri comportamenti finanziari e, nel tempo, questi comportamenti diventano prevedibili.

Quando ciò accade, un ladro di dati può premeditare un attacco alle tue informazioni personali. Dalle e-mail false alle “offerte speciali”, questi utenti sanno esattamente come impersonare aziende, banche e altri fornitori di servizi online legittimi. In molti modi, questi attacchi sono inevitabili per coloro che sono così sfortunati da essere puntati seguiti da un ladro di dati.

Gli utenti malintenzionati di Internet non possono, tuttavia, monitorare il tuo comportamento finanziario se utilizzi spesso una VPN. Non solo la tua identità sarà protetta se ti capita di incontrare uno di questi utenti, ma non sarà proprio visibile nell’ambiente Web nel quale operi.

Privacy della cronologia delle ricerche

Ammettiamolo: meriti la privacy online tanto quanto la privacy nel mondo reale. Oggi, tuttavia, questo è un lusso che manca alla maggior parte degli utenti di Internet. Che forse non sanno di poterla ottenere.

Possiamo cancellare la cronologia del browser, i file temporanei Internet e i cookie, ma i nostri fornitori di servizi Internet conservano ancora i record dei siti Web che visitiamo. Sebbene la maggior parte degli ISP adotti approcci dedicati per mantenere i tuoi dati sotto chiave, l’acquisizione di dati da parte di terzi non è da escludere. Sebbene il tuo ISP non stia necessariamente vendendo i tuoi dati, i suoi fornitori di servizi di coordinamento potrebbero.

I servizi Internet sono fondamentalmente servizi di pubblica utilità, proprio come i nostri servizi di elettricità e acqua. La rete di servizi di un ISP è enorme, quindi non si sa dove potrebbero finire i tuoi dati. Per questo motivo, spesso è meglio assicurarti, per cominciare, che i tuoi dati non lascino mai le tue mani, il che è possibile con l’aiuto di una VPN.

Un provider di servizi VPN non ospita un solo server privato, dopotutto. Ospitano numerosi server in tutto il mondo, impedendo anche agli ISP tecnologici di identificare i propri clienti. Questi server nascondono la cronologia delle ricerche e, in generale, la tua attività di navigazione. Tutto, dalle parole cercate su Google ai link su cui hai cliccato, è completamente nascosto: una grande quantità di privacy digitale che solo una VPN può fornire.

Privacy medica

Proprio come le tue informazioni finanziarie, le tue informazioni mediche sono incredibilmente preziose e devono essere protette. Le informazioni mediche sono inseparabili da informazioni finanziarie, informazioni assicurative, i consueti acquisti in farmacia e altro ancora. È questa, anche, una porta principale per accedere alle tue informazioni di sicurezza sociale e persino dei tuoi spostamenti.

Questo per non parlare, ovviamente, dell’importanza della privacy medica in generale. I fornitori di servizi sanitari rispettano l’Health Insurance Portability and Accountability Act, o HIPPA, in breve. HIPPA stabilisce gli standard vitali per lo scambio di informazioni sensibili, proteggendo la tua storia sanitaria, le diagnosi, le consulenze mediche e altro ancora. HIPPA richiede che tutte le strutture sanitarie funzionino attraverso reti private e queste reti sono naturalmente protette dai principali strumenti di difesa digitale odierni.

Non sorprende, quindi, che le reti VPN consentano a pazienti e medici di accedere a informazioni mediche riservate su base giornaliera. A livello professionale, la loro protezione onnicomprensiva è una priorità per l’integrità delle informazioni. Detto questo, non tutte le tue azioni mediche passano attraverso reti protette da HIPPA. Suggeriamo di utilizzare una VPN per colmare queste “lacune di sicurezza”, poiché sono le principali falle per i ladri di dati che sono diventati esperti nelle pratiche del mondo medico.

Privacy di geolocalizzazione

Poiché è possibile determinare la posizione di una persona tramite il suo indirizzo IP, ci sono una serie di pericoli a cui prestare attenzione. Siti web e browser utilizzano spesso questo tipo di informazioni per creare mappe virtuali del traffico web, in modo da comprendere meglio il modo in cui si comportano i consumatori.

Queste informazioni trascendono città, regioni e persino paesi. Google Maps, ad esempio, rileva la posizione di un utente tramite i servizi di geolocalizzazione degli smartphone. Allo stesso modo, i siti web spesso identificano e utilizzano le posizioni fisiche dei visitatori per fornire sconti, indicazioni stradali e altri servizi.

Sebbene l’utilizzo di una VPN possa sembrare controproducente per ottenere il massimo dai servizi di geolocalizzazione, in realtà offre più opzioni. Poiché una VPN può far sembrare che tu stia navigando da qualsiasi luogo, può “trasferirti” in un’area locale di tua scelta. Ciò è comprensibilmente utile per circumnavigare le altrimenti fastidiose barriere geografiche utilizzate da molti Paesi.

C’è un altro vantaggio nel farlo, tuttavia: “falsificando” o imitando una posizione remota online puoi persino immergerti in opportunità non disponibili ancora nella tua zona. Ciò significa che puoi accedere ad alcune delle fantastiche opzioni fornite a specifici segmenti di consumatori, in particolare, dandoti la stessa opportunità di controllare le migliori offerte della settimana.

Nonostante i vantaggi, tuttavia, il vero vantaggio arriva sotto forma di dati protetti. Mantenere la navigazione quotidiana separata dalle ricerche di mappe e dagli acquisti online non è mai una brutta cosa: oggi, la maggior parte dei principali fornitori di e-commerce ha in mente l’esatto contrario.

Privacy Wi-Fi pubblica

Al giorno d’oggi, evitare le reti Wi-Fi pubbliche è praticamente impossibile. Anche se non ti piace accedere a reti commerciali ospitate da ristoranti, biblioteche e centri commerciali, probabilmente lo farai prima o poi. A volte abbiamo bisogno dei nostri dispositivi per le emergenze e non sempre abbiamo la possibilità di accedere a internet in autonomia. I punti di accesso Wi-Fi pubblici, tuttavia, non sono molto sicuri a causa del numero ridotto di disposizioni di sicurezza stabilite per garantire la massima connettività per il maggior numero di persone.

Questi punti Wi-Fi sono comunemente visitati dai ladri di dati, poiché ci sono molti dati sui dispositivi da cercare. Ancora peggio: alcuni dispositivi si connettono alle reti automaticamente, anche se il loro proprietario è semplicemente di passaggio. Gli smartphone sono particolarmente a rischio, in questo caso, poiché tendono ad accedere al volo alle reti Wi-Fi disponibili. Anche se gli smartphone di oggi sono sorprendentemente sicuri per progettazione, le informazioni che potremmo trasmettere attraverso i loro browser integrati non lo sono.

Copertura VPN completa

Ciò che rende le VPN così eccezionali sono le loro capacità cross-device. La maggior parte dei provider offre versioni di App mobili del proprio software e queste App possono essere facilmente sincronizzate con le impostazioni di una VPN primaria. Quindi, che tu stia viaggiando per affari, studiando fuori sede o anche cercando gli sconti proposti da un negozio, puoi rimanere protetto. La moderna sicurezza informatica sta diventando sempre più avanzata, più accessibile e, cosa più importante, più facile da usare. In pochi clic puoi salvaguardare la tua intera esperienza online. Se non l’hai ancora fatto, dai un’occhiata ad alcune delle fantastiche funzionalità che ogni provider di servizi VPN ha da offrire.

Il miglior tipo di difesa digitale è quella che può essere personalizzata in base alle abitudini quotidiane di una persona su Internet. Stai certo, tuttavia, che queste opzioni personalizzate non sostituiscono le funzionalità principali di una VPN: al momento della connessione, tutte le tue azioni online saranno nascoste.