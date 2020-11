Sulla pagina social del Comune di Pompei è stato pubblicato, nel pomeriggio di oggi, il nuovo report della situazione Covid.

Dal quadro pubblicato si evince che sono stati riscontrati 25 nuovi casi e 22 guariti per un totale di personae attualmente positive pari a 203.

Sono quindi 71 i pompeiani che hanno già sconfitto il coronavirus. Le persone colpite dalla malattia dall’inizio della crisi epidemica sono 279 in totale. Questo dato si ottiene in seguito ad una comunicazione da parte dell’Asl in merito a 4 persone non residenti a Pompei, per cui il numero, non è di 283 ma di 279 casi totali.