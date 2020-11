Domenica 8 novembre alle 11.30 in diretta sulla pagina Facebook della senatrice Virginia La Mura per importanti aggiornamenti sul progetto ferroviario EAV-Santuario. Un piano di investimenti che racchiude numerose opere che modificano l’assetto urbano di Pompei: sottopassi, parcheggio interrato, rifacimento della piazza Bartolo Longo e nuove strade, solo per citare alcune delle opere previste nel progetto cui i cittadini si stanno opponendo.







“Ho sempre sostenuto che la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali sia una opportunità per realizzare opere pubbliche armoniose e utili alla comunità che le deve utilizzare e deve conviverci ogni giorno. Ed è il caso del progetto di cui parleremo che ha un impatto rilevante sulla vivibilità della città e spetta a noi tutti fare in modo che questo impatto sia positivo – spiega la senatrice Virginia La Mura-.







A differenza degli incontri fatti in passato, oggi ci spostiamo online con un appuntamento cui potranno prendere parte i cittadini ponendo domande specifiche sul tema alle quali si proverà a dare risposte in tempo reale. I cittadini hanno le idee chiare su come immaginano la riconversione della città nella quale vivono e oggi più di prima il trasporto pubblico deve essere adeguato alle reali esigenze del singolo e della collettività.

Abbiamo bisogno di spazio per passeggiare, per giocare, per incontrarci, per andare in bici, per utilizzare mezzi pubblici, ma anche di auto ed è tutto possibile in un piano di rigenerazione urbana che abbandoni i vecchi schemi e che guardi a tutte le opportunità messe in campo sul tema”.

LINK EVENTO: https://www.facebook.com/events/1292464477754749