Non stiamo di certo assistendo al miglior Napoli degli ultimi tempi. Dopo la travolgente gara contro l’Atalanta, che aveva alzato gli animi, non c’è più stata una partita nella quale gli azzurri hanno dato dimostrazione di confermare quel gioco spumeggiante. Le partite di Europa League con AZ Alkmaar, Real Sociedad e Rijeka e di campionato con Benevento e Sassuolo hanno messo in evidenza il non buono stato di forma della squadra di Gattuso. Domani è la volta della sfida con il Bologna, alle 18 allo stadio Dall’Ara. È necessario dare una scossa e una risposta.







Il mister può sorridere per il ritorno a pieno regime di Lorenzo Insigne. Il capitano ha superato l’infortunio e una contro il Rijeka giovedì, una volta entrato nella ripresa, ha dato ulteriore prova di essere il faro dell’attacco partenopeo. Insigne quindi riprenderà il suo posto di esterno sinistro offensivo dal primo minuto. Insieme a lui sulla trequarti ci saranno Mertens al centro e Lozano a destra, con Osimhen prima punta. E proprio il nigeriano dovrà far ricredere i molti detrattori dell’ultim’ora, dopo che non ha dato molto nei precedenti match.

Per il restante undici titolare, ci sarà nuovamente Ospina tra i pali, così come Manolas al centro della difesa al fianco di Koulibaly, mentre i terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui. In mezzo al campo rivedremo la coppia che meglio di tutte sì è comportata ultimamente, quella composta da Fabian Ruiz e Bakayoko.







Mihajlovic schiererà il suo Bologna con un 4-2-3-1 a specchio. Tomiyasu e Danilo tenteranno di frenare l’esplosività fisica di Osimhen, Schouten e Dominguez saranno i due frangiflutti a centrocampo e Orsolini, Soriano e Barrow supporteranno in attacco Palacio.







PROBABILI FORMAZIONI

Bologna​(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Napoli​(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo