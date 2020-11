Continua il contrasto dei Carabinieri al fenomeno dell’inquinamento ambientale. Il Nucleo Investigativo del N.I.P.A.F. del Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli ha denunciato per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi un 44enne di San Giuseppe Vesuviano. I militari dell’Arma hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e i locali da lui utilizzati. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati due veicoli e un area di 100 metri quadrati occupata da rifiuti pericolosi e non pericolosi.







L’uomo – che è stato denunciato anche per smaltimento illecito di rifiuti – è già noto alle forze dell’ordine ed è responsabile dell’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo alcune strade periferiche del Comune di San Giuseppe Vesuviano. I Carabinieri forestali hanno infatti accertato che il 44enne svolgeva questa lucrosa e illecita attività utilizzando un auto e un motoveicolo che sono stati sequestrati per la successiva confisca. La raccolta dei rifiuti avveniva “in nero” senza alcun titolo abilitativo presso alcune attività imprenditoriali.

I rifiuti venivano stoccati in un terreno nella disponibilità dell’uomo per poi essere smaltirli illecitamente.