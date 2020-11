Nella gara delle 18 della settima giornata di Serie A un brutto Benevento cade al ‘Vigorito’ sotto i colpi di un ben organizzato e cinico Spezia ed incassa il quarto stop consecutivo (il quinto in campionato e il terzo tra le mura amiche). L’unica variazione di Inzaghi nella formazione iniziale è rappresentata dalla presenza di Sau al posto dello squalificato Caprari. La prima frazione di gara è caratterizzata da occasioni da gol nitide più per gli ospiti che per i giallorossi. Alla mezzora i liguri, ben messi in campo da Italiano, si portano in vantaggio con Pobega(al secondo centro consecutivo in campionato) che lasciato colpevolmente solo in area e servito dalla corsia destra da Ferrer, di ginocchio colpisce e batte Montipò. La reazione dei sanniti non si fa attendere molto e dopo appena tre giri di orologio Lapadula, servito da Schiattarella, tira dal limite dell’area e colpisce il palo pieno con Provedel nettamente battuto.







Al 32’ Insigne serve in area Sau che ci prova a botta sicura di destro ma l’estremo difensore ospite risponde con grande intervento di reni. Dopo appena tre minuti Ricci serve Bastoni in area che di diagonale sfiora il raddoppio mandando al lato di poco. Al 38’ Nzola tenta il jolly da fuori area ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Il primo tempo termina con un’altra azione spezzina targata Gyasi che, servito in area da Estevez, tira debole su Montipò che para senza problemi. Nella ripresa ci si dovrebbe aspettare la reazione di un’impalpabile Benevento ma non c’è e si apre col forcing offensivo dei liguri che al 51’ sfiorano la seconda marcatura con Agudelo che ruba palla dalla mediana a Caldirola e con un tiro a giro centra la traversa piena con Montipò che si salva nell’occasione. Al 65’ però gli ospiti si portano sul doppio vantaggio con Gyasi che dribbla facilmente Maggio e dalla corsia sinistra crossa in area per Nzola che di piatto spiazza l’estremo difensore sannita. Dopo tre giri di lancette Estevez tira di destro in area ma Montipò devia in angolo.







Sul seguente corner Nzola sigla la sua doppietta personale sovrastando di testa su Schiattarella e battendo il numero uno locale per la terza volta. A quattro minuti dal termine della gara assist di testa di Insigne per Lapadula che ci prova in rovesciata ma la sua conclusione termina fuori di poco. Il match termina con l’arbitro Aureliano che non concede nessun minuto di recupero e con la netta sconfitta dei sanniti che rimangono a quota 6 punti in graduatoria e si fanno scavalcare dai liguri che salgono di due lunghezze. Uno stop inatteso quello subito dai ragazzi di Inzaghi apparsi troppo timorosi e fragili contro una diretta concorrente per la salvezza. Un ko che deve far riflettere e schiarire bene le idee ai sanniti in vista della sosta delle nazionali e con ben due settimane di lavoro da sfruttare nel migliore dei modi per preparare la prossima sfida in programma domenica 22 novembre nell’anticipo delle 12,30 al ‘Franchi’ contro la Fiorentina.

Adriano Napoli