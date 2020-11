“Dagli aggiornamenti pervenuti in questi ultimi 2 giorni riportiamo 12 nuovi positivi ed 11 guariti. Oltre alla diffusione del virus riscontriamo la guarigione di diversi nostri concittadini”. Così il sindaco di Santa Maria la Carità Giosuè D’Amora.







“Questi numeri – ha continuato il sindaco – però non devono far per nulla abbassare la guardia, in quanto attualmente sul nostro territorio abbiamo ancora 131 contagiati. Il dato più preoccupante è la difficoltà con cui sta affrontando questa seconda fase la nostra Sanità ed il numero dei deceduti che si stanno riscontrando anche in Campania.

Chiedo a tutti i cittadini il rispetto di tutte le norme e di evitare qualsiasi comportamento che possa fare aumentare il virus. La maggior parte dei sammaritani sta rispondendo bene, si deve continuare su questa strada per far abbassare i numeri attuali”.