Scattate multe salatissime e chiusure per gli esercizi commerciali nel Comune di Castellammare di Stabia che non si sono adeguati alle disposizioni vigenti ed ai protocolli sanitari indicati.

Disposta la chiusura per 5 giorni per una cartolibreria in corso Garibaldi che, stando ai vari controlli effettuati dai finanzieri della Compagnia Stabiese, non ha mantenuto il distanziamento sociale e le precauzioni doverose ed è stata luogo di assembramento.

Sono state sequestrate, inoltre, in via Annunziatella ben 1.300 mascherine chirurgiche prive delle avvertenze in lingua italiana segnalando un responsabile alla Camera di commercio.