Nuovo aumento di contagi da coronavirus a Castellammare di Stabia, sono infatti 74 i nuovi casi comunicati dall’Asl all’amministrazione stabiese. “Purtroppo oggi, dopo i dati incoraggianti del fine settimana, registriamo ulteriori 74 casi di cittadini stabiesi positivi al coronavirus”, ha dichiarato il sindaco Cimmino.







I casi a Castellammare sono in costante crescita, nonostante anche le guarigioni aumentino, 28 persone guarite oggi, la curva epidemiologica non arresta la sua corsa. Ben 935 le persone contagiate dal coronavirus attualmente a Castellammare di Stabia per un totale dall’inizio della pandemia che supera di gran lunga le mille unità: 1.192 casi.

La stragrande maggioranza di casi è registrata nelle unità familiari che si trovano a condividere l’abitazione e sono per lo più asintomatici.







Dei 74 casi registrati oggi, 39 sono asintomatici e sono in isolamento domiciliare.

Tra i contagiati ci sono ben otto “under 20” tra cui due bambini di 1 anno, mentre una donna di 56 anni “presenta sintomi severi” come ha dichiarato lo stesso sindaco stabiese.

La curva epidemiologica fa fatica a diminuire e solamente i comportamenti virtuosi dei cittadini insieme alle limitazioni necessarie possono impedire il collasso.

Ivano Manzo