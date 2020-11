Proprio mentre il mondo sembra sempre più in affanno per questa seconda durissima ondata di Covid, arriva la notizia di un vaccino che sarebbe risultato “efficace al 90%”.

La notizia ha fatto il giro del globo in brevissimo tempo alimentando la speranza, facendo schizzare i titoli delle due case farmaceutiche interessate e portando le Borse alle stelle.





Secondo quanto dichiarato dal presidente della Pfizer, Albert Bourla, il vaccino sperimentato dagli americani in collaborazione con la società tedesca di biotecnologie BioNTech, avrebbe dimostrato nella 3 fase della sperimentazione la sua validità nella prevenzione del 90 per cento delle infezioni.

“Un grande giorno per la scienza e l’umanità” l’entusiastica affermazione di Albert Bourla.







Un risultato che va ben oltre le più rosee previsioni, considerato che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità nessun vaccino ha una percentuale di efficacia totale. Risultati “semplicemente straordinari” ha commentato Anthony Fauci il massimo esperto di malattie infettive del governo americano che resta speranzoso anche su un altro vaccino in sperimentazione, quello dell’azienda statunitense Moderna, in collaborazione con il National Institute of Health, basati sulla stessa tecnologia Rna messaggero.

Nel frattempo la Pfizer e la BioNTech, si dicono pronte a inoltrare richiesta alle autorità sanitarie competenti per iniziare la produzione su vasta scala del vaccino che potrebbe dare una svolta nella cura del Covid-19. Cinquanta milioni di dosi potrebbero essere già pronte quest’anno per raggiungere e superare il miliardo nel prossimo 2021.





“Allo stato attuale è probabile che si possa arrivare velocemente come mai prima nella storia dell’umanità a un vaccino contro un nuovo virus – ha dichiarato Jens Spahn, ministro della Salute tedesco che intende procedere seguendo una linea europea e non nazionale – possiamo essere ottimisti”.

Grande entusiasmo è stato manifestato anche dal Ministro della Salute italiano, Roberto Speranza che su Facebook ha commentato: “Le notizie di oggi sul vaccino anticovid sono incoraggianti”. Tuttavia prima che il vaccino possa essere prodotto e distribuito in quantità tali da poter considerare di aver superaro la curva critica del contagio ed essere in grado di debellare il virus, il ministro invita a non sottovalutare l’attuale situazione di fronte alla quale “serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica – ha aggiunto Speranza – è la vera chiave per superare l’emergenza. Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”.

Dello stesso parere anche il neo eletto Presidente americano Joe Biden che congratulandosi per il grandissimo sforzo e l’eccellente risultato, ha invitato tutti i suoi concittadini alla cautela, sottolineando come solo un uso costante e consapevole del dispositivi di sicurezza e del distanziamento, siano allo stato attuale le uniche valide armi in nostro possesso per fronteggiare il Coronavirus. “Anche se arriverà e alcuni americani verranno vaccinati nei prossimi mesi – ha affermato Biden – ci vorranno altri mesi prima che il vaccino venga diffuso nel Paese”.







Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha voluto esprimere apprezzamento per l’esito della sperimentazione. “Ottime notizie da Pfizer e BioNTech Group sui risultati positivi della loro ultima sperimentazione clinica per il vaccino del Covid19. La scienza europea funziona – ha scritto la presidente in un twitter – “La Commissione firmerà presto un contratto con loro per un massimo di 300 milioni di dosi. Continuiamo a proteggerci a vicenda nel frattempo”.

Infine, Walter Ricciardi ha dichiarato: “Sarebbe meglio se facessero meno annunci e ci dessero più dati per valutare la sicurezza e la immunogenicità di questi vaccini”. Il consulente scientifico del ministro della Salute, nel corso della trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 ‘In Vivavoce’, ha aggiunto: “Sono fiducioso che un vaccino, dei tantissimi che sono oggetto di studio in questo momento, sarà disponibile nel 2021 – ha detto Ricciardi – però sarebbe il caso che queste aziende non facessero questi annunci, che peraltro hanno delle implicazioni importanti sui loro bilanci”.

Bianca Di Massa