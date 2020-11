Con tempismo perfetto, stamattina, il sindaco Antonio Diplomatico ha rassegnato le dimissioni dalla carica appena prima di essere sfiduciato dal suo consiglio comunale. Nove consiglieri comunali erano gia pronti a firmare contro, quando il Sindaco di Boscoreale ha protocollato le dimissioni e dichiarato “Mi dimetto, ma sono pronto ad un ripensamento” indirizzando una nota ai Consiglieri comunali nella quale spiega le motivazioni: “La crisi politica in corso all’interno della maggioranza che, fino ad ora, mi ha sostenuto, non mi consente, mio malgrado, di continuare a svolgere la mia funzione con la dovuta serenità. La situazione gravissima in cui si trova il paese – e l’Italia tutta – sia da un punto di vista sanitario che economico in conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19, richiederebbe unità e dialogo tra tutte le forze politiche presenti all’interno del Consiglio Comunale, nell’interesse dei cittadini di Boscoreale, unità e dialogo che, tuttavia, in questo momento mancano.







Sono stato in prima linea – aggiunge il primo cittadino – come medico e come Sindaco, durante tutta la prima fase della diffusione dell’epidemia, svolgendo le mie funzioni con la dedizione, l’onestà e lo spirito di servizio di sempre e decidere di lasciare la guida della Città in un momento così tragico è stata una scelta molto difficile da prendere. È per questo – conclude il sindaco Diplomatico – che mi dichiaro disponibile ad un eventuale ripensamento, laddove le forze politiche dovessero riuscire a trovare una sintesi programmatica sul prossimo futuro, in uno spirito di ritrovata unità”.