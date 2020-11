Il Comune di Castellammare di Stabia ha approvato il progetto di messa in sicurezza di via Vecchia Varano. La piccola strada che collega via Passeggiata Archeologica con viale delle Puglie e che conduce a Villa Arianna, sarà messa a nuovo e diventerà finalmente viabile. Almeno questo è ciò che si augurano i cittadini dopo che l’amministrazione stabiese a guida Gaetano Cimmino ha stanziato ben 450mila euro per i lavori.

I fondi stanziati assicurerebbero un restyling completo. Si prevede la pulizia dei versanti dalla vegetazione infestante; per la realizzazione la messa in sicurezza protezione degli edifici e della limitrofa strada pubblica, l’abbattimento di alberi presenti sulle formazioni ad alto pericolo di crollo e altri piccoli interventi per rendere l’operazione in massima sicurezza per i cittadini.







Al termine di questi interventi necessari per garantire la riapertura, il Comune di Castellammare ha espresso anche l’intenzione di intervenire sul marciapiede per i turisti diretti a villa Arianna con una nuova pavimentazione all’arteria. Con la messa a punto e realizzazione di questi interventi il Comune stabiese potrà realizzare una strada completamente nuova garantendo ai turisti maggiore sicurezza per visitare la bellissima Villa Arianna, uno dei punti di interesse fondamentali per la città di Castellammare, il cui volto espressamente turistico è lampante.







Sono previsti anche intensificazione di controlli sul posto per evitare discariche abusive a cielo aperto che in questi anni hanno visto luce a causa dell’inciviltà di alcuni e per lo scarso, o addirittura assente, controllo. Il progetto è curato dall’Assessorato ai Lavori pubblici a guida Giovanni Russo. Si tratta di un intervento che i cittadini e la città attendono da dieci anni quando una frana danneggiò in modo consistente la stradina.

Ivano Manzo