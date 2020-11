“Continua la campagna di aggressione mediatica contro la Campania“. Esordisce furente il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca sul suo profilo Facebook. “C’è da rimanere esterrefatti di fronte alle parole e alle tesi campate in aria ascoltate da vari interlocutori nella trasmissione del servizio pubblico Cartabianca“.

Nel corso della trasmissione di cronaca, politica, economia e ambiente in onda su Rai 3, condotta da Bianca Berlinguer, è intervenuto anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che, schierandosi ancora una volta contro il governatore, ha sottolineato l’esistenza di una “emergenza istituzionale”.





“Io credo – ha affermato de Magistris – che in Campania ci sia un problema di emergenza molto seria anche di tenuta del quadro istituzionale“. Che poi ha aggiunto anche: “La situazione è davvero sconcertante, abbiamo fatto un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica l’altro giorno e il presidente della Regione Campania contestava che il Comitato si potesse occupare della mancanza dell’ossigeno nelle farmacie e si potesse occupare dei 118 che non arrivano“.

Senza mezze misure il governatore De Luca ha concluso il suo post dicendo: “Di fronte a queste falsità non resta che la querela per diffamazione“.