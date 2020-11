Da venerdì 13 novembre sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Tutto Bene” (2MuchRecords/Believe), il nuovo singolo del giovanissimo cantante Alessandro Montesi alias Monte che torna sulle scene con un nuovo singolo dal sapore sarcastico prima dell’arrivo del nuovo disco “Open World”.

“Tutto Bene” entra subito in testa. La musica è piena di ritmo e il ritornello è quel “Tutto bene” che tanto vorremmo dire in questi giorni di difficoltà dovuti alla pandemia di Covid-19. Traccia pop/alternative che ammicca al mondo trap melodico americano, ma con una chiave di lettura totalmente personale ed introversa.







Il brano è finalizzato a ricordare che nonostante si stia attraversando un periodo complicato della propria vita, nonostante gli errori commessi o le occasioni perse, un periodo buio non può altro che lasciar spazio a giorni migliori, che ci permetteranno di ricordarli con il sorriso e un po’ di malinconia, poiché alla fine va sempre tutto bene.

Il brano è stato prodotto da Gianmarco Ciullo e Marco Calanca – in arte Insane e Becko – due artisti poliedrici che curano a 360 gradi le produzioni musicali, visual, grafiche di svariati artisti e musicisti. Negli ultimi tre anni hanno collaborato con molti artisti della scena italiana e non, utilizzando le proprie doti di produzione musicale, scrittura autoriale, mixing, mastering e unendo la propria visione a quella degli artisti.







2MuchRecords è la nuova business unit interamente dedicata alla musica di 2MuchTv ed è in grado di offrire servizi che spaziano dallo scouting dei talent al management, dalla direzione artistica alla produzione di contenuti come videoclip musicali ma anche digital e branded content, dalla gestione di un’etichetta discografica fino alla distribuzione dei prodotti musicali in partnership con Believe Digital.

Da oltre 15 anni Believe è leader europeo nella distribuzione di musica sugli store digitali, e ora anche una vera e propria label. Presente in 44 Paesi, collabora con artisti e label del calibro di Honiro, Thaurus, Visory Records, Time, Energy, Mescal, Friends&Partner, Modà, Ultimo, Ghali, Enrico Ruggeri, Random, LP, Paterlini, Renato Zero, Nashley.







Believe è stata scelta perché ha creduto immediatamente nel talento del primo artista messo sotto contratto da 2MuchRecords, Monte, ma anche perché è un’etichetta giovane e nativa digitale, perfettamente in linea con il DNA di 2MuchTV.

Monte (alias Alessandro Montesi), classe 2001, nasce a Roma e inizia giovanissimo ad appassionarsi al mondo del web. Nel novembre 2018, dopo aver raggiunto la popolarità nazionale attraverso i social network, lancia il suo primo singolo “Hula Hoop”, che riscuote un notevole successo nonostante si tratti di un esordio, totalizzando 10 milioni di stream e 8.996.935 di views. A marzo 2019 pubblica il suo secondo singolo ‘Wow!’. Grazie agli inattesi risultati raggiunti, Monte inizia a lavorare più seriamente ai propri brani e, a maggio 2020, con la pubblicazione del suo terzo singolo “Paranoia”, conferma la volontà di intraprendere un percorso musicale, al quale, come rivela lui stesso, stava lavorando da diversi mesi nonostante il suo silenzio mediatico a riguardo.