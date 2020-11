Residenza per anziani sequestrata e sgomberata, era abusiva, senza autorizzazione e con personale non specializzato la struttura di Torre Annunziata gestita dall’associazione Vincenziana che ospitava due anziani morti di recente per covid e altri sette risultati positivi.

Indagini coordinate dalla procura di Torre Annunziata valutano eventuali responsabilità per i decessi e i contagi, dopo i sigilli alla struttura i sette anziani positivi sono stati trasferiti da personale dell’asl Napoli 3 in ospedali e in una casa di cura di Saviano.







Intanto raddoppiati i controlli sanitari nelle case di riposo nell’area vesuviana con un team specializzato di medici.

Arginati i contagi intanto in una RSA di Torre del Greco.