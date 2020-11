Aumentano i nuovi positivi nel report regionale. Sono 4.065 le persone colpite dal coronavirus nelle 24 ore di mercoledì 11 novembre, ma sono aumentati anche i tamponi effettuati, 23.840, oltre cinquemila in più rispetto alla giornata precedente.

Dei nuovi positivi, quelli che presentano chiari sintomi da Covid sono 286, mentre sono 3.779 le persone contagiate, ma prive di sintomi evidenti. Negli ultimi 10 giorni questa seconda fase del contagio ha prodotto 37.524 nuovi positivi.

Il totale dei positivi da inizio pandemia continua a salire e arriva oggi a 99.986 su 1.196.072 tamponi effettuati.

Intanto la Campania riporta una concreta ed ampia disponibilità fisica di posti letto, soprattutto in terapia intensiva, ma la carenza di medici e personale sanitario riduce oggettivamente la capacità di assorbimento. L’appello delle autorità sanitarie e della politica è sempre quello di non recarsi in ospedale se non strettamente necessario, e di rivolgersi preventivamente alle Asl e ai medici di base.

L’Unità di Crisi ha diffuso un nuovo report dei posti letto su base regionale, in esso sono evidenziati 656 posti letto di Terapia intensiva complessivi, di essi 192 sono occupati. “Ad oggi – si legge nella nota dell’Unità di Crisi – la dotazione dei posti letto di terapia intensiva della Regione Campania è costituita dalla somma dei 590 posti letto realizzati pre-emergenza e dei posti letto in più temporaneamente attivati per i Covid: 66, i cosiddetti Covid hospital”.

Per le degenze, rispetto ai 3.160 posti attivabili, ne sono occupati 1.944: la riserva in questo caso è di 1.216 articolati in vari presìdi territoriali. Il dato riguarda la disponibilità totale, compreso il supporto ci sono le strutture accreditate, che forniscono posti letto al servizio sanitario regionale.

Situazione Clinica

Continua ad aumentare il numero dei positivi ricoverati a causa della presenza di sintomi Covid: oggi sono 1.944, 133 in meno ad ieri. Sono 192 i malati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri.

Ancora molti i guariti, che oggi risultano essere 645, che portano il totale a 19.000 dall’inizio della crisi.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Lunedì 2 novembre – 21,52% – 2.971 contagiati

Martedì 3 novembre – 19,28% – 4.181 contagiati

Mercoledì 4 novembre – 19,87% – 3.888 contagiati

Giovedì 5 novembre – 18,86% – 4.508 contagiati

Venerdì 6 novembre – 18,98% – 4.309 contagiati

Sabato 7 novembre – 17,82% – 4.601 contagiati

Domenica 8 novembre – 19,75% – 3.120 contagiati

Lunedì 9 novembre – 19% – 2.716 contagiati

Martedì 10 novembre – 17,16% – 3.166 contagiati

Mercoledì 11 novembre – 17,05% – 4.065 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 61.996 (+1.843)

– Provincia di Salerno : 11.177 (+338)

– Provincia di Avellino : 5.019 (+176)

– Provincia di Caserta : 18.595 (+777)

Il contagio in Italia

Sono 37.978 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 636. Il totale dei casi individuati da inizio epidemia sale così a 1.066.401, mentre i morti sono ora 43.589. In un singolo giorno non si registrava un numero così alto di vittime dal 6 aprile scorso, anche in quel caso furono 636.

I ricoverati con sintomi in reparti ordinari per Covid sono aumentati di 429 unità e sono ora 29.873. In isolamento domiciliare ci sono 602.011 persone (+21.178). Gli attualmente positivi sono 635.054 (+21.696), i guariti e dimessi sono 387.758 (+15.645). Resta la Lombardia la regione con il maggiore aumento di nuovi casi nelle ultime 24 ore che, secondo l’ultimo bollettino, sono 9.291. Seguono il Piemonte (4.787), la Campania (4.065), il Veneto (3.564), il Lazio (2.686), l’Emilia Romagna (2.402) e la Toscana (1.932). Sul totale di 636 vittime nelle ultime 24 ore, 187 sono state registrate nella sola Lombardia.