Ulteriori misure per la gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a Torre Annunziata.







Il sindaco Vincenzo Ascione ha emanato una nuova ordinanza che prevede, a partire dal 13 novembre e fino al 3 dicembre, la chiusura al pubblico nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle ore 18,00 alle ore 22,00, delle seguenti strade, piazze e luoghi di ritrovo:

– piazzale Kennedy, ovvero gli spazi compresi tra via Pastore e via Tagliamonte, inclusa l’area antistante lo stadio comunale “A. Giraud”;

– via G. Alfani, dall’intersezione con via Fusco a quella con corso Umberto I;

– via G. Marconi e viale C. Colombo, tra largo L. Manzo e lo spazio antistante l’ex Lido Santa Lucia

E’ consentito, naturalmente, l’accesso agli esercizi commerciali, agli studi professionali e alle residenze delle succitate strade e piazze. E’ vietato, in ogni caso, lo stazionamento nei predetti luoghi della città.







Saranno inoltre interdette al pubblico la Villa Comunale, Villa del Parnaso e la spiaggia libera di viale C. Colombo tutti i venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 22,00; i sabati, le domeniche e i giorni festivi, dalle ore 05,00 alle ore 22,00.