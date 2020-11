“Ho voluto che fossero gli spazi del Museo Archeologico Virtuale ad ospitare il primo consiglio comunale di Ercolano, perché mai come in questo momento vogliamo ribadire con forza e determinazione che la cultura deve essere il motore della crescita e dello sviluppo del nostro territorio.”: queste le dichiarazioni da parte del primo cittadino che ha deciso di ripartire dalla cultura per il suo secondo mandato.

Una location indubbiamente insolita, e al tempo stesso simbolica, quella scelta per celebrare nella giornata di ieri la prima seduta di Consiglio dopo le elezioni amministrative tenutesi a Ercolano nel Settembre scorso.

“Riapriamo simbolicamente un museo, oggi chiuso – commenta il sindaco – a causa della pandemia covid19, perché è attraverso la cultura che si riesce ad avere, non soltanto una crescita economica, ma soprattutto una crescita sociale per il nostro Paese. Voglio ringraziare, a tal proposito, Luigi Vicinanza, presidente della Fondazione Cives, per aver subito accolto la mia proposta”.







Nel discorso inaugurale, ricco di citazioni, da parte di Buonajuto l’appello è alla leale e proficua collaborazione fra maggioranza e opposizione per affrontare con spirito di unione l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Abbiamo anche un obbligo di essere un argine contro la criminalità organizzata – dichiara in un passaggio saliente il primo cittadino in pubblica assise – e contro l’illegalità. Perché quando la pandemia mette in ginocchio l’economia di una città come Ercolano, fuori quella porta c’è la criminalità organizzata. E quando la criminalità organizzata bussa alla porta e presta i soldi alle famiglie per consentir loro di andare a fare la spesa, e quando bussa alla porta per allungare le mani sulle aziende sane della città, sapete cosa succede? Succede che ha perso la politica. E quindi abbiamo fallito anche noi”.









Una invocazione al primato della politica per scongiurare quindi le conseguenze nefaste che questa seconda ondata di contagi porterà inevitabilmente e tragicamente con sé.



La prossima assemblea cittadina è stata indetta in sessione straordinaria per il 13 Novembre alle ore 15, in prima convocazione, e per il 14 Novembre alle ore 16, in seconda convocazione.



Gli argomenti da trattare, come previsto dalla normativa sugli Enti locali, riguarderanno l’elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio comunale.





Danilo Roberto Cascone