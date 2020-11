Finalmente Volla ha la sua “casa dell’acqua”

Il presidente della commissione Ciro Scognamiglio ha sottolineato che l’assessore all’ambiente ed all’igiene urbana Maria Coppeto non si è mai presentata in commissione nonostante invitata ufficialmente

Ad annunciarlo con una nota stampa, il presidente della VII commissione trasparenza e garanzia, il consigliere comunale del gruppo misto Ciro Scognamiglio. Nella comunicazione Scognamiglio “porta a conoscenza della cittadinanza che dopo mesi di lavoro e grazie alla fattiva collaborazione dei consiglieri Raffaele Ricciardi e Raffaele Castiello, membri della stessa commissione, si è riusciti a non perdere la casa dell’acqua prevista dal contratto di igiene urbana.

Così nella nota del consigliere:

“Premesso che con contratto repertorio n. 196 del 06/12/2018 è stato affidato il servizio di raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani e che tra le migliorie offerte dalla ditta aggiudicataria vi è la fornitura di una casa dell’acqua da installare in un punto sul territorio comunale.

1) La commissione trasparenza con nota prot. n. 20893 del 30/06/2020 chiede all’amministrazione e all’ufficio tecnico di fare richiesta di installazione della casa dell’acqua;

2) Successivamente con verbale di commissione del 09/07/2020 prot. n. 21300 si indica anche l’ubicazione della stessa casa dell’acqua;

3) Dopo queste note l’amministrazione comunale “SVEGLIANDOSI” decide con atto di giunta di dare l’indirizzo programmatico al responsabile del V settore LL.PP. per l’adozione di tutti gli atti conseguenziali per il posizionamento della casa dell’acqua (atto di giunta n. 42);

4) Non ricevendo risposte il presidente di commissione Ciro Scognamiglio riconvoca il giorno 22/09/2020 un’altra commissione.

In accordo con i commissari presenti Castiello Raffaele e Ricciardi Raffaele chiedono di diffidare l’ufficio competente ad adempiere e ad attivarsi per aprire l’istruttoria per l’installazione della casa dell’acqua;

5) Solo dopo l’ennesima nota del 25/10/2020 indirizzata al responsabile dell’ufficio ed al segretario comunale si è riusciti ad avere ciò che i cittadini aspettavano da anni e che si rischiava di perdere vista l’imminente scadenza del contratto di igiene urbana”.

Il presidente della commissione Ciro Scognamiglio ha sottolineato che l’assessore all’ambiente ed all’igiene urbana Maria Coppeto non si è mai presentata in commissione nonostante invitata ufficialmente per dare il proprio contributo sulla tematica in oggetto.

Per il presidente della commissione: “Ciò che è scandaloso, da un punto di vista politico, è l’assenza ingiustificata dell’assessore, che così facendo ha dimostrato disaffezione per le problematiche della nostra cittadina ed assumendo un comportamento irrispettoso nei riguardi dei componenti della commissione tutta”.